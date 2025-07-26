Çizgi'den Ren’ke Sergisinde Neslihan Özkan ve Devrim Erbil’in Buluşması

“Çizgi’den Ren’ke”, çizginin iki büyük şairini aynı sahnede buluşturuyor: Neslihan Özkan’ın zamana meydan okuyan, heykelsi fısıltıları ile Devrim Erbil’in İstanbul’u titreten ritmik şiiri… Özkan’ın katmanlı hafızası, Erbil’in coşkulu soyutlamalarıyla buluşarak, formun ve rengin sınırlarını zorluyor.

Bu buluşma, yalnızca bir sergi değil; çizginin gücüne, rengin büyüsüne ve sanatın zamanı aşan diline dair bir kutlama.

Sergi Detayları:

Açılış Tarihi: 25 Temmuz 2025

Mekân: Touch Sanat Galerisi

Sanatçılar: Neslihan Özkan & Devrim Erbil

Sergi Adı: Çizgi’den Ren’ke

Tuvale dökülen her çizgi, bir fısıltıdır; rengin coşkusu ise bu fısıltıyı haykırışa dönüştürür. Bu diyaloğu dinlemeye var mısınız?