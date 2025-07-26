Çizgi'den Ren’ke Sergisinde Neslihan Özkan ve Devrim Erbil’in Buluşması
Touch Sanat Galerisi, Türk çağdaş sanatının iki güçlü temsilcisini, Neslihan Özkan ve Devrim Erbil’i, “Çizgi’den Ren’ke” başlıklı ortak sergide bir araya getiriyor. 25 Temmuz 2025’te açılan sergi, çizginin sınırsız anlatım gücünü ve rengin büyüsünü, iki farklı sanatsal dilin diyaloğunda keşfe davet ediyor.
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Çizginin Dansı: Zamana Dokunan İki El
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Devrim Erbil ise çizgiyi, İstanbul’un siluetinde dalgalanan bir şiire dönüştürür.
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Erbil’de ise renk ve çizgi, İstanbul’un titreşen ruhunu yakalar.
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