Citroën Araçlarında Konfor ve Teknoloji: Yolculuğu Daha Keyifli Hâle Getiren Özellikler

Citroën modellerinde sürüşünüzü daha eğlenceli ve güvenli kılacak teknolojiler bulunur. Mirror Screen kullanışlı teknolojilerden olup akıllı telefonlarınızı araç ekranına yansıtmanıza ve pek çok uygulamaya daha kolay bir şekilde erişim sağlamanıza olanak sunar.

Citroën Connect Play sayesinde telefonunuzdaki multimedya içeriğine ulaşabilirsiniz. Bu sayede telefonunuzdaki uygulamaların kontrolünü araçlarınızdaki dokunmatik ekran vasıtasıyla yapabilirsiniz.

Sürüş destek sistemlerinde bulunan 360 derece görüş ile manevralarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Aktif güvenlik fren sistemi ile güvenliği artırabilir, kör nokta uyarı sistemi ile kör noktadaki araçları fark edebilir ve akıllı far asistanı ile gece sürüşlerinizi güvenle yapabilirsiniz.