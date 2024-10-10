Citroën Araçlarında Konfor ve Teknoloji: Yolculuğu Daha Keyifli Hâle Getiren Özellikler
Citroën Araçlarında Konfor ve Teknoloji: Yolculuğu Daha Keyifli Hâle Getiren Özellikler
Citroën ailesi içerisinde modern ve iddialı tasarımlarını konforla taçlandıran pek çok araba modeli bulunur. Farklı renk, tasarım ve boyutlarda üretilen modeller, yolculuklarınızın daha keyifli geçmesini destekler.
Kompakt ve kişiselleştirilebilir özelliklerle donatılan Citroën araçları konforlu özellikleri ile de öne çıkmayı başarır. Advanced Comfort® koltuklarının yanı sıra izolasyon ve akıllı sürüş sistemleri ile arzuladığınız konforu size yaşatır. Üstelik iç mekân teknolojileri ile beklentilerinizi karşılamayı başarır.
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Advanced Comfort® Koltuk Teknolojisi: Uzun Yollarda Yorgunluğu Azaltan Rahatlık
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Akustik İzolasyon ve Sessiz Kabin: Gürültüsüz Sürüş Deneyimi
Yüksek Teknolojiye Sahip Dokunmatik Ekranlar ve Bilgi-Eğlence Sistemleri
Citroën Connect: Akıllı Sürüş Sistemleri ve Araç İçi Bağlantı Teknolojileri
Yarı-Otonom Sürüş Destekleri: Adaptif Hız Sabitleme, Şerit Takip ve Park Asistanı
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Geniş İç Hacim ve Modüler Tasarım: Yolculara ve Eşyalarınıza Özel Alan Yaratma
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