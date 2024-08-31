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Cinselliği Daha Kolay Yaşamanı Sağlayacak Şeyi Söylüyoruz!

etiket Cinselliği Daha Kolay Yaşamanı Sağlayacak Şeyi Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 23:46

Rahat olmak mümkün! Testi çöz, cinselliği çok daha kolay yaşamanı sağlayacak şeyi söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Ön sevişme süren genelde nasıl oluyor?

3. Genelde altta mı yoksa üstte mi olmayı seversin?

4. Seks için bu yataklardan hangisini tercih edersin?

5. Fanteziler hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Hiç orgazm taklidi yaptın mı?

6. Hiç orgazm taklidi yaptın mı?

7. Peki sen ilişkide baştan çıkan mı yoksa çıkaran taraf mısın?

8. Son olarak, sence cinsel birlikteliği bunlardan hangisi daha keyifli hale getirir?

Hayalperest ve sınırları olmayan bir partner!

Hayalperest ve sınırları olmayan bir partner!

Sen zaten bazı konularda aşmışsın! Cinselliği çok rahat yaşıyorsun. Ancak yanına senin gibi rahat biri gelebilirse sınırlarını zorlayabilirsin. Bu durum da senin işini kolaylaştırıp çok mutlu eder. Hayalindeki partneri bulman dileğiyle!

Bol bol seksting yapmak!

Bol bol seksting yapmak!

Zaman zaman utangaç tarafın devreye giriyor. Kendini durduramıyorsun. Bu yüzden senin seksten önce biraz hazırlık yapman şart. Partnerinle kuracağın açık iletişimde sınırlarını genişleterek daha kolay cinsellik yaşayabileceksin. Emojilerin gücünden faydalan!

Kayganlaştırıcı!

Kayganlaştırıcı!

Belli ki kendini çok kasıyorsun, bu da zevk almanı engelliyor. Ama üzülmeni istemeyiz çünkü bu normal bir durum ve birçok kişi bunu yaşıyor. Bu yüzden sen de bu konuda dışardan destek alabilirsin. Bu destek ne mi? Kayganlaştırıcı jel kullanarak daha keyifli bir seks deneyimi yaşayabilirsin.

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