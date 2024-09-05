Cinsel Sağlık Farkındalığın Ne Kadar Yüksek?
Cinsel Sağlık Farkındalığın Ne Kadar Yüksek?
Cinsel sağlık konusunda ne kadar bilinçli ve bilgili olduğunu ölçüyoruz.
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, cinsel sağlığın en doğru tanımı sence bunlardan hangisi?
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2. Peki prezervatifin cinsel sağlık için önemi nedir?
3. HPV'nin açılımı nedir ve neden önemlidir diye sorsak?
4. Peki aseksüelliğin tanımı bunlardan hangisidir?
5. O zaman söyle bakalım, menstrüel döngü nedir ve neden önemlidir?
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Cinsel Sağlık Bilgin Orta Seviyede! Cinsel sağlık konusunda birçok temel bilgiye sahipsin, ancak belirli konularda daha fazla bilgi edinmeye odaklanabilirsin... Devamını Gör