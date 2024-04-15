Çıkmayan 3. Dünya Savaşında Roketlerin Bitcoin'i Vurmasından TL'nin Reel Değerine Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Bayram tatilinde yurt içinde piyasalar kapalıyken, dünyada 3. dünya savaşının kıyısından dönüldü. İran, İsrail hattı derken, Bitcoin'de olanlar birçok kişiyi kötü etkiledi. Fiyatlar, akrabalar bir araya gelince yeniden tartışma konusu olurken, yurt dışına tatile gidenler de yakından izlendi. Timeline'da bu durumu biraz umursamazlık, biraz da mizahla karşılayanlar ekrana nasıl yansıdı? İşte tatil boyunca yaşananların mizahla karmaşası.