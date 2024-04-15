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Çıkmayan 3. Dünya Savaşında Roketlerin Bitcoin'i Vurmasından TL'nin Reel Değerine Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Çıkmayan 3. Dünya Savaşında Roketlerin Bitcoin'i Vurmasından TL'nin Reel Değerine Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 08:47

Bayram tatilinde yurt içinde piyasalar kapalıyken, dünyada 3. dünya savaşının kıyısından dönüldü. İran, İsrail hattı derken, Bitcoin'de olanlar birçok kişiyi kötü etkiledi. Fiyatlar, akrabalar bir araya gelince yeniden tartışma konusu olurken,  yurt dışına tatile gidenler de yakından izlendi. Timeline'da bu durumu biraz umursamazlık, biraz da mizahla karşılayanlar ekrana nasıl yansıdı? İşte tatil boyunca yaşananların mizahla karmaşası.

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En çok konuşulanlardan "ıstakoz" fiyatlarıyla başlayalım.

En çok konuşulanlardan "ıstakoz" fiyatlarıyla başlayalım.
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Tatilde canı sıkılanlar,

Tatilde canı sıkılanlar,
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Bitmeyen, Türkiye'deki fiyatların ne kadar yüksek olduğunu yurt dışından anlama telaşı,

Bitmeyen, Türkiye'deki fiyatların ne kadar yüksek olduğunu yurt dışından anlama telaşı,
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Tatilde kalsaydı dedirtenler,

Mantık aramayanlar,

Mantık aramayanlar,
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Borsa İstanbul'u özleyenler,

Kıyısından dönülen bir savaş da sıkıştırdık araya.

Kıyısından dönülen bir savaş da sıkıştırdık araya.
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Profesyonellik kolay değil.

Profesyonellik kolay değil.
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Beklentiler bitti mi?

Gece gece ilginç saatler yaşandı.

Gece gece ilginç saatler yaşandı.
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Kartlar yeniden karılıyor.

Kartlar yeniden karılıyor.
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Hissecilerin dertli ve uykusuz geceleri.

Hissecilerin dertli ve uykusuz geceleri.
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Bitcoin'e bir şey isabet ettiği kesin.

Bitcoin'e bir şey isabet ettiği kesin.
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Teknoloji bu kadar ilerlemese iyiydi.

Teknoloji bu kadar ilerlemese iyiydi.
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Tatilde yeni normalini keşfedenler sınıfsallık tartışmasına girişti.

Tatilde yeni normalini keşfedenler sınıfsallık tartışmasına girişti.
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Teyzeleri yenemezsiniz.

Teyzeleri yenemezsiniz.
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Yatırım pozisyonuna göre, uluslararası ilişkiler.

Yatırım pozisyonuna göre, uluslararası ilişkiler.
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Açılışta ortalık biraz karışabilir.

Geldi beklenen vakitler.

TL'nin reel değeri çıktı ortaya.

TL'nin reel değeri çıktı ortaya.
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Viral olan paylaşımla iyi seanslar dileyelim.

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