Cihangir'de Kadınlara Darp Görüntüleri İle Gündeme Gelen Mekan Mühürlendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kadınlara yönelik darp iddialarıyla gündeme gelen eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mekanın mühürlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney “Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak” dedi.