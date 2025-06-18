CHP Lideri Özgür Özel’e Saldırmıştı: Selçuk Tengioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında Selçuk Tengioğlu’nun saldırısına uğramıştı.
Daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle hapis yatan Tengioğlu için savcılık, 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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Özgür Özel’in uğradığı saldırı çok konuşulmuştu.
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Tutuklu yargılanan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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