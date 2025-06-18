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CHP Lideri Özgür Özel’e Saldırmıştı: Selçuk Tengioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

CHP Lideri Özgür Özel’e Saldırmıştı: Selçuk Tengioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 16:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında Selçuk Tengioğlu’nun saldırısına uğramıştı.

Daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle hapis yatan Tengioğlu için savcılık, 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Özgür Özel’in uğradığı saldırı çok konuşulmuştu.

Özgür Özel’in uğradığı saldırı çok konuşulmuştu.

Daha önce eşi evi terk ettiği için 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu da yaralayan Selçuk Tengioğlu, Taksim’deki AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında Özgür Özel’e saldırmıştı.

O anlar 👇

Tutuklu yargılanan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu.

Tutuklu yargılanan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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