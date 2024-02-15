CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Yardımcı ““Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi.
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Özgür Özel'in genel başkan olmasından sonra göreve gelen genel başkan yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, "“Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi.
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