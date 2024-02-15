CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Yardımcı ““Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi.