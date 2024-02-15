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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.02.2024 - 17:23 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 18:07

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Yardımcı ““Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi. 

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Özgür Özel'in genel başkan olmasından sonra göreve gelen genel başkan yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özgür Özel'in genel başkan olmasından sonra göreve gelen genel başkan yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, "“Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, "“Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti” dedi.

İşte Koza Yardımcının açıklaması:

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