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CHP’de Şok İstifa: Gürsel Tekin Partiden Ayrıldı

CHP’de Şok İstifa: Gürsel Tekin Partiden Ayrıldı

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 09:35 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 10:00

CHP'de uzun yıllarda görev alan Gürsel Tekin, partiden istifa ettiğini duyurdu. Tekin, en son Kadıköy ilçesinden belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. 

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Cumhuriyet Halk Partisi çatısı aldında belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan, 2014 yılında CHP Genel Sekreteri seçilen Gürsel Tekin, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı aldında belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan, 2014 yılında CHP Genel Sekreteri seçilen Gürsel Tekin, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Tekin, istifa sebebi olarak partinin tüm ilkelerinden uzaklaştığını, iktidar mücadelesi yerine parti içi mücadelenin artmasını gösterdi.

Tekin, istifa sebebi olarak partinin tüm ilkelerinden uzaklaştığını, iktidar mücadelesi yerine parti içi mücadelenin artmasını gösterdi.

Partiye emek verenlerin dışlandığını savunan Gürsel Tekin, partinin aday belirleme süreçlerinde de tüm liyakatın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Partiye emek verenlerin dışlandığını savunan Gürsel Tekin, partinin aday belirleme süreçlerinde de tüm liyakatın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Gürsel Tekin sosyal medyadan duyurduğu istifa metnini şöyle bitirdi;

Gürsel Tekin sosyal medyadan duyurduğu istifa metnini şöyle bitirdi;

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.”

Gürsel Tekin'in istifa açıklaması

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