CHP’de Şok İstifa: Gürsel Tekin Partiden Ayrıldı
CHP’de Şok İstifa: Gürsel Tekin Partiden Ayrıldı
CHP'de uzun yıllarda görev alan Gürsel Tekin, partiden istifa ettiğini duyurdu. Tekin, en son Kadıköy ilçesinden belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi çatısı aldında belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan, 2014 yılında CHP Genel Sekreteri seçilen Gürsel Tekin, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Tekin, istifa sebebi olarak partinin tüm ilkelerinden uzaklaştığını, iktidar mücadelesi yerine parti içi mücadelenin artmasını gösterdi.
Partiye emek verenlerin dışlandığını savunan Gürsel Tekin, partinin aday belirleme süreçlerinde de tüm liyakatın ortadan kaldırıldığını söyledi.
Gürsel Tekin sosyal medyadan duyurduğu istifa metnini şöyle bitirdi;
Gürsel Tekin'in istifa açıklaması
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