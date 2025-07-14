Çeyiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey
Yeni bir hayata başlarken çeyiz hazırlamak keyifli, ama yorucu da. Sonradan pişman olmamal için doğru kararlar vermek gerekiyor, ihtiyaçları önceden planlamak, uzun vadeli kullanabileceğiniz ürünleri seçmek ve bütçeyi akıllıca yönetmek gibi. Aklınıza gelmeyecek bir sürü detay aslında hayatınızı kolaylaştıracak. Gelin bu keyifli süreçte bizde size yardımcı olalım!
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1. Kullanmaktan keyif alacağınız, karakterinizi yansıtan parçalar seçin.
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2. Gereksiz kalabalık yaratacak ürünlerden kaçının.
3. Elektrikli ev aletlerini mutlaka enerji verimliliği kriteriyle değerlendirin.
4. Çeyiz listenizi kategorilere ayırın ve öncelik sırası belirleyin.
5. Kumaş seçimlerine mutlaka dikkat edin.
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6. Mutfak eşyalarını ihtiyaç odaklı ve fonksiyonel düşünün.
7. Yedekli eşyalara gereğinden fazla para harcamayın.
8. Yeni eve taşınmadan önce depolama çözümlerini planlayın.
9. Elektrikli aletlerde kablosuz, hafif ve çok fonksiyonlu modelleri tercih edin.
10. Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile temizlik yapmak yeni evinizin en keyifli aktivitesi olabilir.
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11. Islak ve kuru temizliği bir arada sunan güçlü performans.
12. 45 dakikaya kadar çalışma süresi ve kolay kullanım imkanı sunar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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