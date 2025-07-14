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Çeyiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey

etiket Çeyiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 12:31

Yeni bir hayata başlarken çeyiz hazırlamak keyifli, ama yorucu da. Sonradan pişman olmamal için doğru kararlar vermek gerekiyor, ihtiyaçları önceden planlamak, uzun vadeli kullanabileceğiniz ürünleri seçmek ve bütçeyi akıllıca yönetmek gibi. Aklınıza gelmeyecek bir sürü detay aslında hayatınızı kolaylaştıracak. Gelin bu keyifli süreçte bizde size yardımcı olalım!

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1. Kullanmaktan keyif alacağınız, karakterinizi yansıtan parçalar seçin.

Çeyiz hazırlığında herkesin aklına ilk olarak klasik, takım takım ürünler gelir. Oysa eviniz sizin alanınız olacak. Yıllarca içinde yaşayacağınız bir ortamın size ait hissettirmesi çok önemli. Bu yüzden sırf moda diye aldığınız objeler yerine gerçekten beğendiğiniz, renklerini sevdiğiniz, dokununca içinizi açan parçaları tercih edin. Özellikle yatak odası tekstili, banyo seti gibi eşyaları sıradanlıktan çıkarıp size özel kılmak yaşam kalitenizi yükseltir.

2. Gereksiz kalabalık yaratacak ürünlerden kaçının.

Yeni ev kurarken çoğu kişi her şey eksiksiz olsun paniğiyle listeyi şişirir. Ama zaman içinde göreceksiniz ki bazı eşyalar sadece dolap dolduruyor. Örneğin tüm o dekorasyon eşyalarını gerçekten kullanacak mısnız? Alışverişe çıkmadan önce evinizin dolap ölçülerini ve saklama kapasitesini bilmek çok önemli. Böylece kullanılmayacak veya sığmayacak yığınlardan kurtulursunuz.

3. Elektrikli ev aletlerini mutlaka enerji verimliliği kriteriyle değerlendirin.

Elektrikli süpürgeden çamaşır makinesine kadar tüm büyük aletleri seçerken sadece fiyatına ya da markasına bakmayın. Enerji tasarruflu cihazlar uzun vadede elektrik faturasında ciddi fark yaratır. Ayrıca daha sessiz, daha dayanıklı olmaları sayesinde uzun süre sorunsuz kullanırsınız. Özellikle A++ ve üzeri enerji sınıfını tercih edin.

4. Çeyiz listenizi kategorilere ayırın ve öncelik sırası belirleyin.

Her şey aynı anda almak zorunda değilsiniz. Listeyi mutfak, temizlik, tekstil, küçük ev aletleri, dekorasyon gibi başlıklara bölün. Sonra acil ihtiyaçlarınızı (tencere, nevresim, süpürge gibi) öne alın. Daha dekoratif ürünleri ya da sezonluk eşyaları sonradan tamamlayabilirsiniz. Böylece hem bütçeyi kontrol edersiniz hem daha az stres yaşarsınız.

5. Kumaş seçimlerine mutlaka dikkat edin.

Yatak örtüsü, koltuk kumaşı, masa örtüsü gibi tekstil ürünlerinde en sık yapılan hata sadece desen ve fiyat odaklı seçim yapmak. Oysa yıkanabilir, dayanıklı ve ütü gerektirmeyen kumaşlar sizi her temizlikte büyük dertten kurtarır. Ayrıca antibakteriyel veya toz tutmayan seçenekler uzun ömürlü kullanım sağlar.

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6. Mutfak eşyalarını ihtiyaç odaklı ve fonksiyonel düşünün.

Takım halinde almak güzel görünse de her parçanın günlük hayatta kullanışlı olması önemli. Örneğin düdüklü tencereyi gerçekten kullanacak mısınız? Onlarca küçük kase alıp dolapta unutmak yerine az ama kaliteli ve işlevsel parçalar seçin. Birkaç farklı boy tencere ve tava, sağlam bir bıçak seti, pratik bir mikser mutfağın temelidir.

7. Yedekli eşyalara gereğinden fazla para harcamayın.

Birçok aile misafir gelir düşüncesiyle iki-üç yedek battaniye, ekstra havlu, fazladan bardak alır. Ama kullanmadığınız her eşya hem yer hem bütçe israfıdır. Minimum yedek bulundurup ihtiyaç oldukça tamamlama stratejisi uzun vadede çok daha mantıklıdır.

8. Yeni eve taşınmadan önce depolama çözümlerini planlayın.

Çeyiz hazırlığı yaparken çoğu kişi sadece eşya seçmeye odaklanır ama işin en kritik kısmı depolama alanlarıdır. Evinizin dolap kapasitesini, kiler ya da yüklük imkanlarını, mutfak raflarını önceden ölçüp liste çıkarın. Saklama kutuları, vakumlu poşetler, çok bölmeli düzenleyiciler gibi pratik çözümleri ilk günden hazır etmek size inanılmaz rahatlık sağlar. Böylece eşyalarınız gelişigüzel istiflenmez, taşınma günü geldiğinde her şey nereye konacağını bilir. Bu sayede hem yerden tasarruf eder hem düzenli bir başlangıç yaparsınız.

9. Elektrikli aletlerde kablosuz, hafif ve çok fonksiyonlu modelleri tercih edin.

9. Elektrikli aletlerde kablosuz, hafif ve çok fonksiyonlu modelleri tercih edin.

Özellikle temizlik söz konusu olduğunda kablosuz kullanımı olan cihazlar hareket alanınızı genişletir. Ağır süpürge taşımak, kabloya dolanmak ya da priz değiştirmek gibi dertleri ortadan kaldırır. Üstelik yeni kurduğunuz evin enerjisine hız ve pratiklik katar.

10. Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile temizlik yapmak yeni evinizin en keyifli aktivitesi olabilir.

10. Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile temizlik yapmak yeni evinizin en keyifli aktivitesi olabilir.

Tek hareketle hem süpürüp hem silen AquaSpin teknolojisi, kuru ve ıslak lekeleri aynı anda yok ediyor. Sert zeminlerde %99,9’a varan hijyen sağlarken, ultra hızlı dönen Power Brush fırçaları sayesinde kirli suyla temiz suyun karışmasına izin vermiyor. Böylece zemininiz hem tertemiz kalıyor hem de çok daha hızlı kuruyor. Çeyizinizde olması demek, temizlik için iki kat efor harcamanıza gerek kalmaması demek!

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11. Islak ve kuru temizliği bir arada sunan güçlü performans.

11. Islak ve kuru temizliği bir arada sunan güçlü performans.

Aqua Trio 9000’in en büyük avantajlarından biri, farklı temizlik ihtiyaçlarına göre üç ayrı modu olması. Normal ıslak modla günlük temizlik yapabilir, yoğun ıslak modla inatçı lekeleri kökten çıkarabilir, su emme moduyla yüzeyde kalan nemi saniyeler içinde alabilirsiniz. Üstelik cihazın üstündeki Dijital LCD akıllı ekran, tüm bu ayarları kolayca seçmenizi sağlıyor. Pil durumunu, temizlik modunu ve bakım uyarılarını anlık olarak görebilmek ise temizlik stresini tamamen ortadan kaldırıyor. Çeyiz alışverişinizde teknolojiyi öncelik sırasına almak isterseniz, bu özellikler tam aradığınız şey.

12. 45 dakikaya kadar çalışma süresi ve kolay kullanım imkanı sunar.

12. 45 dakikaya kadar çalışma süresi ve kolay kullanım imkanı sunar.

Yeni bir eve taşındığınızda temizlik genellikle uzun sürer ama Aqua Trio 9000 bu süreyi minimuma indirir. Kuru süpürge modunda tam 45 dakika, süpürme-silme modunda ise 25 dakika kablosuz çalışabilir. Ayrıca çıkarılabilir el tipi süpürge özelliğiyle koltuk aralarını, raf üstlerini ya da arabayı temizlemek için ekstra alet almanıza gerek kalmaz. LED ışıklı başlığı sayesinde gözle görülmeyen tozları bile rahatça bulup temizleyebilirsiniz. 

Tüm bu özellikleri, yeni evinizde uzun yıllar konforla kullanacağınız bir süpürge seçtiğinize kanıt niteliğinde değil de ne!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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