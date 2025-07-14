Çeyiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey

Yeni bir eve taşındığınızda temizlik genellikle uzun sürer ama Aqua Trio 9000 bu süreyi minimuma indirir. Kuru süpürge modunda tam 45 dakika, süpürme-silme modunda ise 25 dakika kablosuz çalışabilir. Ayrıca çıkarılabilir el tipi süpürge özelliğiyle koltuk aralarını, raf üstlerini ya da arabayı temizlemek için ekstra alet almanıza gerek kalmaz. LED ışıklı başlığı sayesinde gözle görülmeyen tozları bile rahatça bulup temizleyebilirsiniz.

Tüm bu özellikleri, yeni evinizde uzun yıllar konforla kullanacağınız bir süpürge seçtiğinize kanıt niteliğinde değil de ne!