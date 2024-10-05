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Cep Telefonunuzda Nasıl Acil Durum Araması Yapılacağını Öğrenin

Cep Telefonunuzda Nasıl Acil Durum Araması Yapılacağını Öğrenin

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 22:57

Cep telefonlarınızda SIM kartı olsun veya olmasın acil durum araması gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bunun için, telefon kilidini açmanıza ve numara tuşlamanıza gerek yoktur. 

Peki cep telefonlarında acil durum araması nasıl yapılır? 

Gelin, birlikte öğrenelim.

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Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız hayatlarımızın kurtarıcısı olabilir.

Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız hayatlarımızın kurtarıcısı olabilir.

Herhangi bir zor durumda kaldığınızda, telefonunuzdan emniyet güçlerine veya sağlık ekiplerine ulaşmanız gerekebilir. Fakat acil anlarda telefonunuzun kilidini açmak ve acil durum numarasını (112) tuşlamak zor olabilir. 

Böyle anlarda, cep telefonunuzun acil durum arama özelliğini kullanabilirsiniz.

iPhone'larda Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

iPhone'larda Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

  • Sürgüler görünene ve Acil SOS geri sayımı bitene kadar yan düğmeyi ve ses yüksekliği düğmelerinden birini aynı anda basılı tutun, sonra düğmeleri bırakın.

  • Yan düğmeye hızlı bir şekilde beş kez bastığınızda iPhone’un Acil SOS başlatmasını da sağlayabilirsiniz. Ayarlar  > Acil SOS bölümüne gidin, sonra 5 Kez Basarak Ara’yı açın.

iPhone'da Acil Durum Araması Yapılınca Ne Olur?

iPhone'da Acil Durum Araması Yapılınca Ne Olur?

Acil arama sona erdikten sonra iPhone’unuz, siz vazgeçmeyi seçmediğiniz sürece bir mesajla acil durum kişilerinizi uyarır. iPhone’unuz şu anki konumunuzu (varsa) gönderir ve siz SOS moduna geçtikten sonra belirli bir süre acil durum kişileriniz, konumunuz değiştikçe güncelleme almaya devam eder.

Detaylar için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Android Telefonlarda Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

Android Telefonlarda Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

  • Telefonunuzda güç düğmesine 5 veya daha fazla kez basın.

  • Ayarlarınıza bağlı olarak kırmızı dairenin içine 3 saniye dokunup basılı tutun veya otomatik geri sayımın acil durum aramasını başlatmasını bekleyin.

  • Acil durum araması başlatıldıktan sonra ayarlarınıza bağlı olarak diğer acil durum işlemleri başlar.

Detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

Acil Durum Araması Nasıl Yapılır?

Telefonunuzda SIM kartı olmasa da acil durum araması yapabilirsiniz. Bunun sebebi, aslında SIM kartının telefonunuza bir kimlik kazandırmak amacıyla kullanılmasıdır. Telefonlar, SIM kartı olmadan da şebekeye bağlanır. Fakat aradığınız tarafta bir telefon numarası gözükmez.

SIM kartlar, ayrıca telefonun hangi operatöre bağlandığını belirler. Dolayısıyla telefonunuzun çekmemesi demek aslında kullandığınız operatörün çekmemesi demektir. A operatörünü kullansanız dahi, acil durum aramalarında B operatörünün kapsama alanını kullanarak arama yapabilirsiniz.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Otto Skorzeny

Acil durum yapsa ne olacak ki ? Tekrar yap daha iyi yap diye arka kapıdan salıyorlar.Öncelik olarak acil durum araması değil adalet lazım güven ortamı lazım.