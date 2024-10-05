Cep Telefonunuzda Nasıl Acil Durum Araması Yapılacağını Öğrenin

Telefonunuzda SIM kartı olmasa da acil durum araması yapabilirsiniz. Bunun sebebi, aslında SIM kartının telefonunuza bir kimlik kazandırmak amacıyla kullanılmasıdır. Telefonlar, SIM kartı olmadan da şebekeye bağlanır. Fakat aradığınız tarafta bir telefon numarası gözükmez.

SIM kartlar, ayrıca telefonun hangi operatöre bağlandığını belirler. Dolayısıyla telefonunuzun çekmemesi demek aslında kullandığınız operatörün çekmemesi demektir. A operatörünü kullansanız dahi, acil durum aramalarında B operatörünün kapsama alanını kullanarak arama yapabilirsiniz.