KADES Uygulamasıyla İlgili Merak Edilenler: KADES Nedir, Nasıl Yüklenir, Nasıl Kullanılır?
KADES Uygulamasıyla İlgili Merak Edilenler: KADES Nedir, Nasıl Yüklenir, Nasıl Kullanılır?
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği bir uygulamadır. KADES uygulamasının maalesef ki Türkiye'de yaşayan her kadının telefonunda, hatta kolayca erişebileceği bir yerde bulunması gerekiyor. KADES, tehlike altındaki kadınların Emniyet Genel Müdürlüğü'ne anında ihbarda bulunmasını sağlıyor.
Peki KADES nedir, ne işe yarar? KADES uygulaması nasıl yüklenir, nasıl kullanılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KADES Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KADES Ne İşe Yarıyor?
KADES Nasıl Kullanılır?
KADES Nasıl Yüklenir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın