KADES Uygulamasıyla İlgili Merak Edilenler: KADES Nedir, Nasıl Yüklenir, Nasıl Kullanılır?

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği bir uygulamadır. KADES uygulamasının maalesef ki Türkiye'de yaşayan her kadının telefonunda, hatta kolayca erişebileceği bir yerde bulunması gerekiyor. KADES, tehlike altındaki kadınların Emniyet Genel Müdürlüğü'ne anında ihbarda bulunmasını sağlıyor.

Peki KADES nedir, ne işe yarar? KADES uygulaması nasıl yüklenir, nasıl kullanılır?