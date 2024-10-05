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KADES Uygulamasıyla İlgili Merak Edilenler: KADES Nedir, Nasıl Yüklenir, Nasıl Kullanılır?

KADES Uygulamasıyla İlgili Merak Edilenler: KADES Nedir, Nasıl Yüklenir, Nasıl Kullanılır?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 16:25

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği bir uygulamadır. KADES uygulamasının maalesef ki Türkiye'de yaşayan her kadının telefonunda, hatta kolayca erişebileceği bir yerde bulunması gerekiyor. KADES, tehlike altındaki kadınların Emniyet Genel Müdürlüğü'ne anında ihbarda bulunmasını sağlıyor.

Peki KADES nedir, ne işe yarar? KADES uygulaması nasıl yüklenir, nasıl kullanılır?

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KADES Nedir?

KADES Nedir?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, KADES uygulamasını geçtiğimiz senelerde uygulamaya geçirdi. Kadın Acil Destek uygulaması, kadınların şiddet anında, tehlike anında konumlarını kolayca emniyet güçleriyle paylaşabilmesini sağlıyor. 

Maalesef, Türkiye'de yaşayan her kadının cep telefonunda bu uygulamayı bulundurması gerekiyor.

KADES Ne İşe Yarıyor?

KADES Ne İşe Yarıyor?

KADES uygulaması ile herhangi bir tehlike anında kadınlar, uygulamayı açtıklarında karşılarına çıkan pembe renkli butona basarak yardım çağrısında bulunabiliyor.

Konuma erişen KADES, güncel konumunuzu 112 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne iletiliyor. 

Konum bilgisinden sonra en yakın polis ekipleri olaya müdahale etmek için harekete geçiyor.

KADES Nasıl Kullanılır?

KADES Nasıl Kullanılır?

Play Store'dan ya da Apple Store'dan indirilen KADES uygulamasını kullanmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;

  • KADES uygulamasını yükledikten sonra uygulamayı kullanmak istediğiniz dil seçeneğini seçin.

  • Açılan ekranda T.C Kimlik numarası, ad ve soyad bilgilerini eksiksiz doldurun.

  • Doğum yılınızı ve cep telefon bilgilerinizi girin.

  • Kullanım şartlarını kabul edin.

  • Daha sonra telefonunuza aktivasyon kodu gelecek. Bu kodu ilgili alana girdikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

KADES Nasıl Yüklenir?

KADES Nasıl Yüklenir?

KADES uygulaması, hem android hem de IOS işlemci sistemi olan telefonlara indirilebiliyor. Kadınların, tehlike anında kolayca bu uygulamaya erişebilmesi için uygulamayı ana ekranlarında tutması öneriliyor.

KADES App Store (iPhone kullanıcıları için)

KADES Google Play Store (Android kullanıcıları için)

Hiç ihtiyaç duymamamız temennisiyle.

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