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Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya Ödediği 10 Bin Dolar Nafakanın Vergisi Var mı?

Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya Ödediği 10 Bin Dolar Nafakanın Vergisi Var mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 13:29

Vergi hukuku uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, son dönemde yeniden gündeme gelen astronomik nafakalar sonrası yazısında bu konuya değindi. Nafakalara vergi uygulanmadığını belirten Prof. Dr. Batı, milyon liraları bulan nafakalar için de vergi formülünü geliştirmenin adalet sağlayabileceğini belirtti.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile son dönemde yeniden mahkeme yollarına düşmesine neden olan 10 bin dolarlık nafakasına vergi uygulanmasına değindi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile son dönemde yeniden mahkeme yollarına düşmesine neden olan 10 bin dolarlık nafakasına vergi uygulanmasına değindi.

Prof. Dr. Batı, Ahu Yağtu'nun aldığı 10 bin dolarlık nafaka için vergi ödemediğini belirtirken, bir de çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Batı, Ahu Yağtu'nun aldığı 10 bin dolarlık nafaka için vergi ödemediğini belirtirken, bir de çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Batı’nın T24’teki yazısında, 'Nafakalar karşı tarafı maddi zorluktan kurtarmak ya da zor duruma düşmesini önlemek amacıyla ödenir. Bu amaçla ödenen nafakalardan vergi alınmaması sosyal devlet gereğidir. Ancak ödenen bazı nafakaların miktarı astronomik seviyede olabilmektedir' derken, Türk hukukunda nafaka tipleri şu şekilde sıraladı:

  • Yoksulluk nafakası,

  • Katılım nafakası, 

  • Yardım nafakası, 

  • Tedbir nafakası.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası taraflardan birinin, diğerine yoksulluk sınırının altında kalmaması için ödediği nafaka olurken, katılım (iştirak) nafakası, çocukların boşanma sonrası maddi mağduriyet yaşamaması için ödeniyor.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası taraflardan birinin, diğerine yoksulluk sınırının altında kalmaması için ödediği nafaka olurken, katılım (iştirak) nafakası, çocukların boşanma sonrası maddi mağduriyet yaşamaması için ödeniyor.

Nafakadan vergi alınıyor mu?

Nafakadan vergi alınıyor mu?

Nafakadan, amacı gereği vergi alınmaması sosyal devlet gereği olurken, bazı nafakaların miktarının astronomik seviyelerde olması dikkat çekiyor.

Gelir Vergisi Kanuna göre, nafakalar gelir vergisinden istisna oluyor.

Ancak yoksulluk sınırını çok aşan durumlarda, burada Cem Yılmaz'ın ödediği gibi aylık 10 bin dolar yani asgari ücretin yaklaşık 19 katı kadar olanlar için de Batı, şunları iletti:

Ancak yoksulluk sınırını çok aşan durumlarda, burada Cem Yılmaz'ın ödediği gibi aylık 10 bin dolar yani asgari ücretin yaklaşık 19 katı kadar olanlar için de Batı, şunları iletti:

Israrla belirtmekte fayda görüyorum, nafakalar elbette vergilendirilmesin ama belirli bir düzeyi aşan nafakaların vergilendirilmesiyle alakalı bir formülasyon geliştirmek vergilemede adalet adına hiç fena olmayacaktır.

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