Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya Ödediği 10 Bin Dolar Nafakanın Vergisi Var mı?

Prof. Dr. Batı’nın T24’teki yazısında, 'Nafakalar karşı tarafı maddi zorluktan kurtarmak ya da zor duruma düşmesini önlemek amacıyla ödenir. Bu amaçla ödenen nafakalardan vergi alınmaması sosyal devlet gereğidir. Ancak ödenen bazı nafakaların miktarı astronomik seviyede olabilmektedir' derken, Türk hukukunda nafaka tipleri şu şekilde sıraladı:

Yoksulluk nafakası,

Katılım nafakası,

Yardım nafakası,

Tedbir nafakası.