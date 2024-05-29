Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya Ödediği 10 Bin Dolar Nafakanın Vergisi Var mı?
Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya Ödediği 10 Bin Dolar Nafakanın Vergisi Var mı?
Vergi hukuku uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, son dönemde yeniden gündeme gelen astronomik nafakalar sonrası yazısında bu konuya değindi. Nafakalara vergi uygulanmadığını belirten Prof. Dr. Batı, milyon liraları bulan nafakalar için de vergi formülünü geliştirmenin adalet sağlayabileceğini belirtti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile son dönemde yeniden mahkeme yollarına düşmesine neden olan 10 bin dolarlık nafakasına vergi uygulanmasına değindi.
Prof. Dr. Batı, Ahu Yağtu'nun aldığı 10 bin dolarlık nafaka için vergi ödemediğini belirtirken, bir de çağrıda bulundu.
Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası taraflardan birinin, diğerine yoksulluk sınırının altında kalmaması için ödediği nafaka olurken, katılım (iştirak) nafakası, çocukların boşanma sonrası maddi mağduriyet yaşamaması için ödeniyor.
Nafakadan vergi alınıyor mu?
Ancak yoksulluk sınırını çok aşan durumlarda, burada Cem Yılmaz'ın ödediği gibi aylık 10 bin dolar yani asgari ücretin yaklaşık 19 katı kadar olanlar için de Batı, şunları iletti:
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