CBL’de Yükselen Bir Güç: İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı

Takımın kuruluş sürecine dair konuşan Arthur Bozacıoğlu, CBL’ye katılımın ardındaki hikâyeyi şöyle özetliyor:

“Şirketler Ligi’ne katılma isteği arkadaşlarımın uzun süredir varmış. Geçmişte bazı girişimler olmuş ama benim için bu süreç geçen yıl başladı. Oda yönetimimizin hedeflerinden biri gençleri akademi, sanat ve spor aracılığıyla bir araya getirmek. Bu hedef doğrultusunda Cem Şarkan ve Can Akmansoy’un önerisiyle bu işe eğildik.

Organizasyon maliyetlerini çıkardık, sponsor arayışına girdik ve antrenman sürecini başlattık. Açıkçası ben bir basketbol tutkunu değilim; kuralları dahi çok iyi bilmem. Ama takım arkadaşlarımın bir kısmı benim asistanlık dönemimden tanıdığım isimlerdi. Onlara destek olmak istedim.

Arkadaşların ilk beklentisi başlarda haftada bir toplanıp basketbol oynamaktı. Ancak ilk maçtan sonra işin rengi değişti. Gerçek bir takım ruhu oluştu. Haftada bir antrenman yapıyoruz, sakat olan arkadaşlarım dahil tüm antrenmanlara eksiksiz katılım oluyor.

Başlangıçta farklı fakültelerden bir araya gelen arkadaşlarımızın iletişimde zorlanacağını düşünüyorduk ama zaman içerisinde bu endişenin yersiz olduğunu gördük. Vakıfbank, İş Bankası, Nokia, Coca-Cola ile başladık. Ardından Pegasus, DHL, Garanti ve Eczacıbaşı maçlarıyla grubumuzu lider tamamladık.

Son 16 turunu da geçerek çeyrek finale yükseldik. Şimdi final çok yakın. Herkes kupaya odaklandı. Bu başarıyı Okan hocamız başta olmak üzere tüm destekçilerimize ve meslektaşlarımıza armağan etmek istiyoruz.”

🎯 Sonuç

İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı, sadece sportif başarılarıyla değil; kolektif ruhu, vizyoner yönetimi ve toplumsal birlikteliğe yaptığı katkıyla da örnek bir ekip olma yolunda ilerliyor. CBL’deki bu heyecan verici yolculuk, diş hekimliğinin saha dışındaki enerjisini ve gücünü ortaya koyuyor.

Kübra Çınar

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