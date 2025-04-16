CBL’de Yükselen Bir Güç: İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) Basketbol Takımı, Corporate Basketball League (CBL) kapsamında mücadele eden ve her geçen gün performansını yükselten bir ekip olarak dikkat çekiyor. Takımın antrenörlüğünü, Türk basketbolunun deneyimli ismi Diş Hekimi Okan Çevik üstlenirken; kaptanlık görevini ise sahadaki liderliğiyle öne çıkan Diş Hekimi Batuhan Özdrama yürütüyor. Tamamı diş hekimlerinden oluşan oyuncu kadrosu, sahada sadece rekabet değil; aynı zamanda mesleki dayanışmanın da güçlü bir örneğini sergiliyor.
Organizasyon sürecinde önemli bir rol oynayan isimlerden biri ise takımın kurucularından Diş Hekimi Arthur Bozacıoğlu. Takımın yapılandırılmasında ve sürdürülebilirliğinde aktif rol alan Bozacıoğlu, İDO’nun bu projedeki vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.
Tecrübeyle Gelen Vizyon: Okan Çevik
Arthur Bozacıoğlu’nun Gözünden Takımın Yolculuğu
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