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CBL’de Yükselen Bir Güç: İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı

etiket CBL’de Yükselen Bir Güç: İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı

Onedio Arena
Onedio Arena - yazio
16.04.2025 - 11:44

İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) Basketbol Takımı, Corporate Basketball League (CBL) kapsamında mücadele eden ve her geçen gün performansını yükselten bir ekip olarak dikkat çekiyor. Takımın antrenörlüğünü, Türk basketbolunun deneyimli ismi Diş Hekimi Okan Çevik üstlenirken; kaptanlık görevini ise sahadaki liderliğiyle öne çıkan Diş Hekimi Batuhan Özdrama yürütüyor. Tamamı diş hekimlerinden oluşan oyuncu kadrosu, sahada sadece rekabet değil; aynı zamanda mesleki dayanışmanın da güçlü bir örneğini sergiliyor.

Organizasyon sürecinde önemli bir rol oynayan isimlerden biri ise takımın kurucularından Diş Hekimi Arthur Bozacıoğlu. Takımın yapılandırılmasında ve sürdürülebilirliğinde aktif rol alan Bozacıoğlu, İDO’nun bu projedeki vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.

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Sezon boyunca takımın dikkat çeken isimleri arasında Batuhan Özdrama, Cem Şarkan ve Anıl Yıldız yer alıyor.

• Batuhan Özdrama, sayı ve ribaund lideri olarak takımın itici gücü.

• Cem Şarkan, asistleriyle oyun kuruculuk görevini başarıyla üstleniyor.

• Anıl Yıldız özellikle kritik anlardaki savunma performansıyla fark yaratıyor.

•Can Akmansoy ise maç analizleri ve teknik bilgisiyle Okan Çevik'e destek oluyor.

📈 Son Maç Performansları

• 27 Ocak 2025 – Pegasus Airlines: 70-61 galibiyet.

Anıl Yıldız 19 sayı, 2 asist, 2 top çalma;

Batuhan Özdrama 10 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 blok (double-double).

• 10 Şubat 2025 – Garanti BBVA: 54-38 galibiyet.

Batuhan Özdrama 18 sayı, 12 ribaund;

Cem Şarkan 10 sayı, 9 ribaund, 5 asist.

• 22 Mart 2025 – Akçansa: Galibiyetle 54 puana ulaşarak play-off’a katılma hakkı kazanıldı. Takım, son sekiz arasına adını yazdırdı.

• 5 Nisan 2025 – 32bit: 63-35’lik net bir galibiyetle CBL Ligi 20. haftası tamamlandı.

Tecrübeyle Gelen Vizyon: Okan Çevik

Tecrübeyle Gelen Vizyon: Okan Çevik

İDO Basketbol Takımı’nın sahadaki başarısının yanı sıra kenardaki stratejik aklı da dikkat çekiyor: Okan Çevik.

1984 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde, altyapıdan Süper Lig seviyesine kadar çeşitli kademelerde görev aldı. 26 yaşında Süper Lig’de başantrenörlük yapan Çevik;

• 1997’de TOFAŞ ile Koraç Kupası finaline,

• 2009’da Galatasaray ile FIBA EuroCup şampiyonluğuna ulaştı.

2022’de profesyonel antrenörlüğü noktalayan Çevik, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Bu ortak zemin, onu 2024 yılı Ağustos ayında İDO Basketbol Takımı’nın başına taşıdı.

Arthur Bozacıoğlu’nun Gözünden Takımın Yolculuğu

Arthur Bozacıoğlu’nun Gözünden Takımın Yolculuğu

Takımın kuruluş sürecine dair konuşan Arthur Bozacıoğlu, CBL’ye katılımın ardındaki hikâyeyi şöyle özetliyor:

“Şirketler Ligi’ne katılma isteği arkadaşlarımın uzun süredir varmış. Geçmişte bazı girişimler olmuş ama benim için bu süreç geçen yıl başladı. Oda yönetimimizin hedeflerinden biri gençleri akademi, sanat ve spor aracılığıyla bir araya getirmek. Bu hedef doğrultusunda Cem Şarkan ve Can Akmansoy’un önerisiyle bu işe eğildik.

Organizasyon maliyetlerini çıkardık, sponsor arayışına girdik ve antrenman sürecini başlattık. Açıkçası ben bir basketbol tutkunu değilim; kuralları dahi çok iyi bilmem. Ama takım arkadaşlarımın bir kısmı benim asistanlık dönemimden tanıdığım isimlerdi. Onlara destek olmak istedim.

Arkadaşların ilk beklentisi başlarda haftada bir toplanıp basketbol oynamaktı. Ancak ilk maçtan sonra işin rengi değişti. Gerçek bir takım ruhu oluştu. Haftada bir antrenman yapıyoruz, sakat olan arkadaşlarım dahil tüm antrenmanlara eksiksiz katılım oluyor.

Başlangıçta farklı fakültelerden bir araya gelen arkadaşlarımızın iletişimde zorlanacağını düşünüyorduk ama zaman içerisinde bu endişenin yersiz olduğunu gördük. Vakıfbank, İş Bankası, Nokia, Coca-Cola ile başladık. Ardından Pegasus, DHL, Garanti ve Eczacıbaşı maçlarıyla grubumuzu lider tamamladık.

Son 16 turunu da geçerek çeyrek finale yükseldik. Şimdi final çok yakın. Herkes kupaya odaklandı. Bu başarıyı Okan hocamız başta olmak üzere tüm destekçilerimize ve meslektaşlarımıza armağan etmek istiyoruz.”

🎯 Sonuç

İstanbul Diş Hekimleri Odası Basketbol Takımı, sadece sportif başarılarıyla değil; kolektif ruhu, vizyoner yönetimi ve toplumsal birlikteliğe yaptığı katkıyla da örnek bir ekip olma yolunda ilerliyor. CBL’deki bu heyecan verici yolculuk, diş hekimliğinin saha dışındaki enerjisini ve gücünü ortaya koyuyor.

Kübra Çınar

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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