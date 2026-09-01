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Çayı İçme Şeklin Karakterini Ele Veriyor: Nasıl İçtiğini Seç, Analizini Gör

Çayı İçme Şeklin Karakterini Ele Veriyor: Nasıl İçtiğini Seç, Analizini Gör

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.09.2026 - 10:49
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Çayını ya da kahveni nasıl içtiğin, göründüğünden çok daha fazlasını anlatıyor! Bazıları daha ilk dumanı tüterken sabırsızca yudumlar, bazıları ise kaşıkla 10 dakika karıştırmadan o bardağa dokunmaz bile. Peki senin bilinçaltın bu alışkanlığın için ne diyor?

Görseldeki 6 farklı içiş tarzından sana en çok uyanı seç, gizli kişilik analizini hemen öğren!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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