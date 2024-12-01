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Çalışmayan Metro Merdiveninin Önüne Çiçek Bıraktılar

Çalışmayan Metro Merdiveninin Önüne Çiçek Bıraktılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.12.2024 - 19:16

İstanbullu uzun süredir çalışmayan yürüyen merdivenlerden şikayetçi. Metro çıkışlarındaki yürüyen merdivenlerin sık sık arıza vermesine pek çok kişi sosyal medya kanallarından yakınsa da yaratıcı eylemler de var. Bunların biri de İTÜ-Ayazağa durağında çalışmayan merdivene bırakılan çiçek ve iliştirilen bir not.

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İstanbul metrolarındaki yürüyen merdiven arızaları uzun süredir konuşuluyor.

İstanbul metrolarındaki yürüyen merdiven arızaları uzun süredir konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl İBB bunların sabotaj olduğunu öne sürmüş ve kamera kayıtlarını yayınlamıştı.

Geçtiğimiz yıl İBB bunların sabotaj olduğunu öne sürmüş ve kamera kayıtlarını yayınlamıştı.

Kasım ayında ise İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti.

Geçtiğimiz gün ise ilginç bir protestoya şahit olduk.

Geçtiğimiz gün ise ilginç bir protestoya şahit olduk.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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