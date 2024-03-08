Çalışırken Ne Kadar Odaklısın?
Çalışırken Ne Kadar Odaklısın?
Çalışırken yaptığın işe odaklanabiliyor musun? Testi çöz, çalışma şeklini anlat biz de yanıtlayalım!
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1. Hiç masa başından kalkmadan ne kadar süre çalışabiliyorsun?
2. Çalışırken genellikle müzik dinliyor musun?
3. Bunlardan hangisinde asla çalışamazsın?
4. Çalışırken genellikle ne kadar sıklıkta bir içecek almak için masadan kalkıyorsun?
5. Çok yoğun bir proje üstünde çalışıyorsun, telefonun çaldı... Yaparsın?
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6. Peki grup çalışmasında nasılsın?
7. Toplantılarda, konferanslarda veya eğitimlerde dinlemen nasıl?
8. Genellikle hangisi senin için daha kolay?
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Odağının dağılması an meselesi !
odak benim göbak adımmış. Sen bir işe başladığın zaman gözün başka hiçbir şey görmüyor.