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Çalışırken Ne Kadar Odaklısın?

etiket Çalışırken Ne Kadar Odaklısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:18

Çalışırken yaptığın işe odaklanabiliyor musun? Testi çöz, çalışma şeklini anlat biz de yanıtlayalım!

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1. Hiç masa başından kalkmadan ne kadar süre çalışabiliyorsun?

2. Çalışırken genellikle müzik dinliyor musun?

3. Bunlardan hangisinde asla çalışamazsın?

4. Çalışırken genellikle ne kadar sıklıkta bir içecek almak için masadan kalkıyorsun?

5. Çok yoğun bir proje üstünde çalışıyorsun, telefonun çaldı... Yaparsın?

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6. Peki grup çalışmasında nasılsın?

7. Toplantılarda, konferanslarda veya eğitimlerde dinlemen nasıl?

8. Genellikle hangisi senin için daha kolay?

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Odak senin göbek adın!

Sen bir işe başladığın zaman gözün başka hiçbir şey görmüyor. İster korna çalsın, ister yer yerinden oynasın sen sadece yaptığın o işe odaklanıyorsun. O yüzden de hiçbir şey senin çalışmanı bölmüyor. Kendine göre bir stil geliştirmişsin ve dikkatinin nasıl dağılacağını çok iyi bildiğinden hiç o taraflara girmiyorsun. Sana bir iş verildi mi odağından kaçmasına imkan yok!

Odağının dağılması an meselesi!

Sen odaklanmaya çalışıyorsun ama canın sıkıldığı anda vazgeçiyorsun. Biraz mola vereyim diye kalkıyor ve uzun süre ortalıklarda görünmüyorsun. Ama bir işi sevdiğin zaman da kolay kolay odağını dağıtmıyorsun. Bu noktada kendini biraz daha geliştirmen belki de odaklanmak için kendini biraz daha zorlaman gerekiyor çünkü sen gerçekten sınırdasın. Ne tamamen odağını veriyorsun ne de tamamen vazgeçiyorsun!

Odak kim sen kim...

Sen ve odak kesinlikle yan yana gelmemesi gereken iki şeysiniz. Senin odağın çok ama çok çabuk bozuluyor. Sinek vızıldasa aa odağım bozuldu deyip işi bırakıyorsun. Odağını toplamak için biraz çalışman gerekiyor çünkü bu şekilde aslında kısa sürede yapacağın bir işi çok ama çok uzun sürelerde yapıyorsun. Bu da senin işe olan sevgini bir hayli azaltıyor...

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Selver.1994.06

Odağının dağılması an meselesi !

ZrDeli

odak benim göbak adımmış. Sen bir işe başladığın zaman gözün başka hiçbir şey görmüyor.