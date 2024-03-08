Çalışırken Ne Kadar Odaklısın?

Sen bir işe başladığın zaman gözün başka hiçbir şey görmüyor. İster korna çalsın, ister yer yerinden oynasın sen sadece yaptığın o işe odaklanıyorsun. O yüzden de hiçbir şey senin çalışmanı bölmüyor. Kendine göre bir stil geliştirmişsin ve dikkatinin nasıl dağılacağını çok iyi bildiğinden hiç o taraflara girmiyorsun. Sana bir iş verildi mi odağından kaçmasına imkan yok!