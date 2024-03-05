Çalışanlarını Yine Unutmadı: Ahmet Yüce’den İşçilere 29 Maaşlık İkramiye

Skoda firmasının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomativ’in sahibi Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıllarda firmadaki tüm çalışanlara verdiği ikramiye ile gündem gelmişti. Yüce’nin, bu yıl ikramiye tutarlarını artırdığı ve tüm işçilere toplam 29 maaşlık ikramiye verdiği ortaya çıktı.