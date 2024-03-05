Çalışanlarını Yine Unutmadı: Ahmet Yüce’den İşçilere 29 Maaşlık İkramiye
Çalışanlarını Yine Unutmadı: Ahmet Yüce’den İşçilere 29 Maaşlık İkramiye
Skoda firmasının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomativ’in sahibi Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıllarda firmadaki tüm çalışanlara verdiği ikramiye ile gündem gelmişti. Yüce’nin, bu yıl ikramiye tutarlarını artırdığı ve tüm işçilere toplam 29 maaşlık ikramiye verdiği ortaya çıktı.
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Ahmet Yüce, pandemi zamanında hiçbir işçisini mağdur etmemiş ve sonrasında tüm çalışanlarına 25 maaş olarak verdiği ikramiye ile gündeme gelmişti.
Patronlar Dünyası’ndan Taygun Atilla’nın haberine göre; Ahmet Yüce bu ikramiyelerde artışa gitmeye karar verdi. 2023 yılında tüm işçilere 29 maaş ikramiye verilmesine karar verildi ve paralar bayramdan önce hesaba yattı.
Yüce Otomotiv, Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri" ödülünü almıştı.
Ahmet Yüce’nin, 15 yıldır çalışanlarına ikramiye verdiği de öğrenildi.
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