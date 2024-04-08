Çalışanların Milli Gelirden Aldığı Pay Listesinde Türkiye Kaçıncı Oldu?
Çalışanların Milli Gelirden Aldığı Pay Listesinde Türkiye Kaçıncı Oldu?
Çalışanların maaşlarının milli gelirdeki payının azalması giderek dikkat çekerken, dünyadaki durumda da Türkiye'nin konumu çok iç açıcı gözükmedi.
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Çalışanların, milli gelirden aldığı pay arttıkça gelir dağılımında da adalet konuşulmaya başlanıyor. Türkiye'de son yıllarda enflasyonla giderek bozulan gelir adaletinde de çalışan payı da dikkat çekiyor.
TÜİK verilerinde 2023 3. çeyrekte de yüzde 32,2 görülen payın, 2023 son çeyrekte ise gerilediği görülüyor.
Dünya Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre hazırlanan haritada ülkelerde maaşlı çalışanların, milli gelirden aldığı pay görülüyor.
Avrupa'da GSYİH'de işgücü gelirinin payı, yüzde 70,5 ile en yüksek İsviçre'de olurken, yüzde 30,6 ile en düşük pay ise İrlanda'da oldu. Türkiye, İrlanda'nın ardından yüzde 32,2 ile 2. olurken, yüzde 41,4 ile Romanya 3. oldu.
Listede lider olmamak rahatlatırken,
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1. sıradaki ülkenin de yapısı farklıydı.
Enflasyonla yaşananlar da açıklanırken,
Geçen zamanda değişenler de biliniyordu.
Siz ne dersiniz?
İşgücünün aldığı pay bu kadar düşükken,
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Gelir adaleti sağlanabilir mi?
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