Çağlayan Saldırısının Emrini Veren İsmin Sabancı Suikastı Bağlantısı! 4 Kişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarıldı
Çağlayan Saldırısının Emrini Veren İsmin Sabancı Suikastı Bağlantısı! 4 Kişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarıldı
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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 54'ü tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında saldırı emrinin kimler tarafından verildiğini açıkladı.Emrin DHKP-C'nin sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiği açıklandı.
Savcılı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Fahriye Erdal, 9 Ocak 1996’da Özdemir Sabancı'nın da aralarında olduğu 3 kişinin öldürüldüğü Sabancı suikastının tetikçilerinden biriydi.
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