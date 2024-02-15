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Çağlayan Saldırısının Emrini Veren İsmin Sabancı Suikastı Bağlantısı! 4 Kişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarıldı

Çağlayan Saldırısının Emrini Veren İsmin Sabancı Suikastı Bağlantısı! 4 Kişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarıldı

Silahlı Saldırı DHKP-C
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 15:00

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı emrini veren isim DHKP-C merkez komite üyesi Fahriye Erdal çıktı. Erdal, 1996 yılında Özdemir Sabancı'ya düzenlenen suikastın tetikçilerinden birisiydi. Adliyeye saldırı emrini veren 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 54'ü tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 54'ü tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında saldırı emrinin kimler tarafından verildiğini açıkladı.Emrin DHKP-C'nin sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında saldırı emrinin kimler tarafından verildiğini açıkladı.Emrin DHKP-C'nin sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiği açıklandı.

Savcılı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Fahriye Erdal, 9 Ocak 1996’da Özdemir Sabancı'nın da aralarında olduğu 3 kişinin öldürüldüğü Sabancı suikastının tetikçilerinden biriydi.

Savcılı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Fahriye Erdal, 9 Ocak 1996’da Özdemir Sabancı'nın da aralarında olduğu 3 kişinin öldürüldüğü Sabancı suikastının tetikçilerinden biriydi.
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