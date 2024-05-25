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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 17:36

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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1. Demet Akalın:

1. Demet Akalın:

2. Hande Yener:

2. Hande Yener:

3. Melis Sezen:

3. Melis Sezen:

4. Ajda Pekkan:

4. Ajda Pekkan:

5. İrem Derici:

5. İrem Derici:
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6. Safiye Soyman:

6. Safiye Soyman:

7. Selen Görgüzel:

7. Selen Görgüzel:

8. Dilan Çiçek Deniz:

8. Dilan Çiçek Deniz:

9. Tuba Büyüküstün:

9. Tuba Büyüküstün:

10. Bonus: Wanda Nara

10. Bonus: Wanda Nara
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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