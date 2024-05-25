Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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1. Demet Akalın:
2. Hande Yener:
3. Melis Sezen:
4. Ajda Pekkan:
5. İrem Derici:
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6. Safiye Soyman:
7. Selen Görgüzel:
8. Dilan Çiçek Deniz:
9. Tuba Büyüküstün:
10. Bonus: Wanda Nara
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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