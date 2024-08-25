Büyük Britanya Ülkelerinden Hangisini Görmelisin?
Büyük Britanya Ülkelerinden Hangisini Görmelisin?
Bu testin sonunda hangi Büyük Britanya ülkesini görmen gerekiyor söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Daha önce hiç Büyük Britanya ülkelerinden birini ziyaret ettin mi?
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2. Bu hafta sonu planlarından hangisi tam senlik?
3. Söyle bakalım, daha önce hiç yalnız başına seyahate çıktın mı?
4. Peki, kalmak için aşağıdakilerden hangisini tercih edersin?
5. Hangi mevsimde seyahat etmeyi daha çok seviyorsun?
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