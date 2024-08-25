Büyük Britanya Ülkelerinden Hangisini Görmelisin?

Verdiğin cevaplara göre Büyük Britanya'da gezmen gereken ülke; İngiltere. Büyük Britanya'nın en kalabalık ve kültürel açıdan en zengin ülkesi olan İngiltere, dünya çapında tanınan tarihi ve kültürel simgeleriyle bilinir. Londra şehri, Buckingham Sarayı, Tower Bridge, Big Ben ve British Museum gibi yerler ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ayrıca, Shakespeare'in doğum yeri olan Stratford-upon-Avon gibi tarihi kasabalar ve ünlü Victoria Sponge Cake gibi lezzetler de İngiltere'nin cazibe merkezleridir. Bu sebeple senin bu ülkeyi çok seveceğini düşünüyoruz.