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Büyük Britanya Ülkelerinden Hangisini Görmelisin?

etiket Büyük Britanya Ülkelerinden Hangisini Görmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 14:01

Bu testin sonunda hangi Büyük Britanya ülkesini görmen gerekiyor söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Daha önce hiç Büyük Britanya ülkelerinden birini ziyaret ettin mi?

2. Bu hafta sonu planlarından hangisi tam senlik?

3. Söyle bakalım, daha önce hiç yalnız başına seyahate çıktın mı?

4. Peki, kalmak için aşağıdakilerden hangisini tercih edersin?

5. Hangi mevsimde seyahat etmeyi daha çok seviyorsun?

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6. Bu tatil aktivitelerinden hangisi sana daha çok uygun?

7. Bu tatlılardan hangisini denemek isterdin?

8. Son olarak, gezmeyi ne kadar seviyorsun? Puanla bakalım!

İngiltere!

İngiltere!

Verdiğin cevaplara göre Büyük Britanya'da gezmen gereken ülke; İngiltere. Büyük Britanya'nın en kalabalık ve kültürel açıdan en zengin ülkesi olan İngiltere, dünya çapında tanınan tarihi ve kültürel simgeleriyle bilinir. Londra şehri, Buckingham Sarayı, Tower Bridge, Big Ben ve British Museum gibi yerler ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ayrıca, Shakespeare'in doğum yeri olan Stratford-upon-Avon gibi tarihi kasabalar ve ünlü Victoria Sponge Cake gibi lezzetler de İngiltere'nin cazibe merkezleridir. Bu sebeple senin bu ülkeyi çok seveceğini düşünüyoruz.

İskoçya!

İskoçya!

Verdiğin cevaplara göre Büyük Britanya'da gezmen gereken ülke; İskoçya. İskoçya, mistik dağları, derin gölleri ve zengin kültürel mirasıyla ünlüdür. Edinburgh şehri, tarihi kaleleri ve Edinburgh Festivali gibi etkinlikleriyle kültürel açıdan zengin bir deneyim sunar. Ayrıca, Loch Ness gölü ve eşsiz manzaralarıyla doğa severler için de ideal bir destinasyondur. Bu sebeple senin bu ülkeyi çok seveceğini düşünüyoruz.

İrlanda!

İrlanda!

Verdiğin cevaplara göre Büyük Britanya'da gezmen gereken ülke; İrlanda. İrlanda, Dublin şehri, Guinness fabrikası, Kilkenny Kalesi gibi tarihi yapıları ve St. Patrick's Günü gibi renkli festivalleriyle ünlüdür. İrlanda'da keşfedilecek birçok doğal güzellik de vardır, bunlardan bazıları Cliffs of Moher ve Connemara bölgesidir. Ayrıca, Irish Coffee Cake gibi lezzetli tatlılarıyla da ziyaretçilerini memnun eder. Bu sebeple senin bu ülkeyi çok seveceğini düşünüyoruz.

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