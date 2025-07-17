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Astroloji Testleri
Burcuna Göre Hangi Pizzasın?

Burcuna Göre Hangi Pizzasın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.07.2025 - 09:44

Her burcun kendine özgü bir karakteri vardır; peki ya bu karakter bir pizza olsa nasıl olurdu? Acı mı, tatlı mı, bol malzemeli mi yoksa sade ve klasik mi? Burcunun enerjisi, sevdiğin tatlarla buluşuyor!

Bu testle, doğum tarihin ve burcunun özelliklerine göre sana en uygun pizzayı seçiyoruz. Hem astroloji hem de lezzet dolu eğlenceli bir yolculuğa hazır mısın?

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Burcunu seçer misin?

Acılı Pepperoni Pizza

Acılı Pepperoni Pizza

Enerjik, cesur ve rekabetçi Koç, her lokmada meydan okuyan acılı pepperoni pizzayla özdeşleşir. Baharatlı tatlar senin için vazgeçilmez!

Dört Peynirli Gurme Pizza

Dört Peynirli Gurme Pizza

Lüksü ve lezzeti seven Boğa, dört peynirin kremamsı uyumuna bayılır. Lezzetli, doyurucu ve klasiklerin kraliçesi/kralı!

Karışık Pizza

Karışık Pizza

Sıkılgan ve meraklı yapınla her lokmada farklı bir tat arıyorsun. Sucuk, mantar, zeytin, mısır… Hepsi bir arada, tıpkı senin gibi!

Ev Usulü Mozzarella Pizza

Ev Usulü Mozzarella Pizza

Duygusal ve evcimen Yengeç, sıcak bir dilim ev yapımı mozzarella pizzayla mutlu olur. Samimi, yumuşak ve sevgi dolu.

Trüf Mantarlı Pizza

Trüf Mantarlı Pizza

Gösterişli ve iddialı Aslan için sıradan pizzalar yetersiz! Trüf mantarlı, ince hamurlu, altın varaklı olsa yeridir!

Vejetaryen Pizza

Vejetaryen Pizza

Detaycı ve sağlıklı yaşam düşkünü Başak, temiz içerikli, bol sebzeli ve düzenli dizilmiş bir vejetaryen pizzaya bayılır.

Margarita Pizza

Margarita Pizza

Zarif, dengeli ve estetik düşkünü Terazi, klasik ama sofistike Margarita pizzayla tam uyumlu. Az malzeme, çok tat!

Barbekü Soslu Tavuklu Pizza

Barbekü Soslu Tavuklu Pizza

Gizemli ve tutkulu Akrep, derin aromaları sever. Barbekü soslu tavuklu pizza onun güçlü karakterine birebir.

Meksika Usulü Pizza

Meksika Usulü Pizza

Maceraperest Yay, sınırları zorlamayı sever. Nacho cipsli, jalapeno biberli Meksika pizzasıyla macera dolu bir yolculuk seni bekliyor.

Klasik Sucuklu Pizza

Klasik Sucuklu Pizza

Disiplinli ve geleneksel Oğlak, zamana meydan okuyan klasiklerden vazgeçmez. Sucuklu pizza onun için tam bir konfor yiyeceği.

Ton Balıklı Pizza

Ton Balıklı Pizza

Özgün ve yenilikçi Kova, alışılmışın dışındaki tatlara yönelir. Ton balıklı pizza tam senlik!

Deniz Mahsullü Pizza

Deniz Mahsullü Pizza

Hayalperest ve duygusal Balık, denizin içinden gelen tatlarla huzuru bulur. Karidesli, midyeli bir pizza senin ruhunu yansıtır.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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