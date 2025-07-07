Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?
Bir gün her şeye “asla yapmam” deyip ertesi gün “neden olmasın?” diyorsan… Bir plan yapıp beş dakika sonra tamamen vazgeçiyorsan… Ya da arkadaşların sana “sen gerçekten çok değişiksin” diyorsa... Belki de biraz… dengesiz olabilirsin.
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eski sevgilim benden ilgisini çekerse ona mesaj atarım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Önemli bir kararı düşünmeden hızlıca veririm.
3. Bir şeyden hoşlanmazsam bunu açıkça söylerim, çekinmem.
4. Kararsız kalınca çoğunluğun fikrine uyarım.
5. Duygularım bir anda değişince çevremdekilere de farklı davranırım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlişkilerimde sürekli yanlış insanlara şans veririm.
7. Beni üzen şeyleri içime atarım, sonra patlarım.
8. Bir karar alırken kimseye sormam.
9. Biri benimle çok fazla ilgilenince ondan soğurum.
10. Son olarak beni sevmeyen birinin hep karşısına çıkarım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen biraz dengesiz birisin!
Sen hiç dengesiz değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın