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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.07.2025 - 16:01

Bir gün her şeye “asla yapmam” deyip ertesi gün “neden olmasın?” diyorsan… Bir plan yapıp beş dakika sonra tamamen vazgeçiyorsan… Ya da arkadaşların sana “sen gerçekten çok değişiksin” diyorsa... Belki de biraz… dengesiz olabilirsin. 

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?

Haydiiii!

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1. Eski sevgilim benden ilgisini çekerse ona mesaj atarım.

2. Önemli bir kararı düşünmeden hızlıca veririm.

3. Bir şeyden hoşlanmazsam bunu açıkça söylerim, çekinmem.

4. Kararsız kalınca çoğunluğun fikrine uyarım.

5. Duygularım bir anda değişince çevremdekilere de farklı davranırım.

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6. İlişkilerimde sürekli yanlış insanlara şans veririm.

7. Beni üzen şeyleri içime atarım, sonra patlarım.

8. Bir karar alırken kimseye sormam.

9. Biri benimle çok fazla ilgilenince ondan soğurum.

10. Son olarak beni sevmeyen birinin hep karşısına çıkarım.

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Sen biraz dengesiz birisin!

Sen biraz dengesiz birisin! Duyguların bir an ateş gibi parlıyor, hemen ardından soğuk bir sessizliğe bürünüyorsun. Bazen kararların hızlı ve ani oluyor, bu da seni tahmin edilmesi zor biri yapıyor. İnsanlar seninle karşılaştığında ne tepki vereceğini kestiremiyor çünkü senin enerjin sürekli değişiyor. Bu iniş çıkışlar seni hem şaşırtıcı hem de çekici kılıyor. Bazen tam kontrolün elinden kaçsa da, bu dengesizlik seni özel kılıyor çünkü hayatın renkli ve heyecanlı olmasını sağlıyor. Aslında, senin bu hallerin senin özgünlüğünün ve canlılığının bir parçası.

Sen hiç dengesiz değilsin!

Sen hiç dengesiz değilsin! Her zaman sakin ve kontrolünü koruyan birisin. Zorluklar karşısında bile sarsılmadan duruşunu muhafaza ediyorsun. Etrafındaki karmaşa ne kadar yoğun olursa olsun, sen o karmaşanın içinde bir denge noktası gibi duruyorsun. İnsanlar seni bu özelliğinle takdir ediyor; çünkü herkesin bir an dengesini kaybettiği zamanlar olurken, sen hep soğukkanlı ve mantıklı kalabiliyorsun. Bu da çevrendeki insanlara güven ve huzur veriyor. Senin bu denge yeteneğin, hem kendin hem de başkaları için gerçek bir rehber niteliğinde.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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