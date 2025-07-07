Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Dengesiz misin?

Sen hiç dengesiz değilsin! Her zaman sakin ve kontrolünü koruyan birisin. Zorluklar karşısında bile sarsılmadan duruşunu muhafaza ediyorsun. Etrafındaki karmaşa ne kadar yoğun olursa olsun, sen o karmaşanın içinde bir denge noktası gibi duruyorsun. İnsanlar seni bu özelliğinle takdir ediyor; çünkü herkesin bir an dengesini kaybettiği zamanlar olurken, sen hep soğukkanlı ve mantıklı kalabiliyorsun. Bu da çevrendeki insanlara güven ve huzur veriyor. Senin bu denge yeteneğin, hem kendin hem de başkaları için gerçek bir rehber niteliğinde.