Burcuna Göre En Çekici Olduğun Günü Söylüyoruz!
Burcuna Göre En Çekici Olduğun Günü Söylüyoruz!
Burçlarımız bizim hakkımızda çok şey söylüyor. En geçici gün olduğumuz da buna dahil! Şimdi burcunu seç, en çekici olduğun günü söyleyelim...
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Burcunu seç bakalım!
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Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Pazartesi günü! Sen konu iş olduğunda o kadar hırslı, o kadar mükemmeliyetçi oluyorsun ki, bu da seni aşırı çekici yap... Devamını Gör
Öyle mi bunu bilmiyordum. :)
Beni çok sevdiğim bir ri kayıp ne oldu öldü mü, yoksa nerede...?
Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Pazartesi günü!