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Burcuna Göre En Çekici Olduğun Günü Söylüyoruz!

etiket Burcuna Göre En Çekici Olduğun Günü Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 22:01

Burçlarımız bizim hakkımızda çok şey söylüyor. En geçici gün olduğumuz da buna dahil! Şimdi burcunu seç, en çekici olduğun günü söyleyelim...

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Burcunu seç bakalım!

Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Cumartesi günü!

Sen gerçekten de eğlenmeyi çok seven, hayatın her anının tadını çıkaran birisin. Bu yüzden de hafta içi zorunda olarak gittiğin ve yaptığın şeyler bitince, yani Cumartesi gününe gelince bir anda yenileniyorsun. Bu yenilenme beraberinde çekiciliği de getiriyor. Sonuç olarak da enerjin seni aşırı çekici kılıyor! 🥳

Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Pazartesi günü!

Sen konu iş olduğunda o kadar hırslı, o kadar mükemmeliyetçi oluyorsun ki, bu da seni aşırı çekici yapıyor. Bu yüzden hafta sonu bitip de iş yerine döndüğünde senin çekiciliğin maksimum seviyede oluyor. Sonuç olarak da bu hırsın seni aşırı çekici kılıyor! 🤓

Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Cuma günü!

Sen biraz evcimen birisin. Evde sevdiklerinle birlikte vakit geçirmek sana çok iyi geliyor, seni resmen iyileştiriyor. Bu yüzden de haftanın bittiği gün olan Cuma günleri sen aşırı çekici oluyorsun. Nasıl mı? Evde ortaya çıkan huzurlu yanın seni aşırı çekici kılıyor! 🙃

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hilal Kilci

Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Pazartesi günü! Sen konu iş olduğunda o kadar hırslı, o kadar mükemmeliyetçi oluyorsun ki, bu da seni aşırı çekici yap... Devamını Gör

Hilal Kilci

Öyle mi bunu bilmiyordum. :)

Leman. Ozel

Beni çok sevdiğim bir ri kayıp ne oldu öldü mü, yoksa nerede...?

Gizem Yenikler

Senin en çekici olduğun gün kesinlikle Pazartesi günü!