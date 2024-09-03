Burcuna Göre En Çekici Olduğun Günü Söylüyoruz!

Sen konu iş olduğunda o kadar hırslı, o kadar mükemmeliyetçi oluyorsun ki, bu da seni aşırı çekici yapıyor. Bu yüzden hafta sonu bitip de iş yerine döndüğünde senin çekiciliğin maksimum seviyede oluyor. Sonuç olarak da bu hırsın seni aşırı çekici kılıyor! 🤓