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Burcuna Göre 7 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 7 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 20:01

Hafta sonuna hızlı bir giriş yaparken burçlarımızı da elbette heyecanlı anlar bekliyor. Peki bugün aşkta kimler şanslı, kimler şanssız? 

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 7 Eylül Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Hafta sonunun ilk gününde seni güzel haberlerin beklediğini söylemek isterdim. Maalesef, bugün oldukça stabil geçecek senin için. Ne bir aşk mesajı, ne bir romantik an...

Merakla yarını bekliyoruz!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün aşk falında uzak yolculuklar görüyorum. Aşkın için yollara düşebilir, partnerinin gönlünü kazanmak için harekete geçebilirsin. Sonuç ise ayaklarını yerden kesecek.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün partnerinin işi başından aşkın. O yüzdendir ki seninle de pek ilgilenemiyor. Fakat sen, bugünlerde daha fazla ilgi istiyorsun. Bu dönemde onun üstüne gitme, her şeyi kişisel algılama. Olur mu?

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün partnerin, aranızdaki sorunları çözmek için adım atacak. Fakat sen bugüne kadar uğraştığın için onun attığı bu adımlar pek de bir şey ifade etmeyecek. Önce biraz gönlünün soğuması lazım.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün herkesten uzak kalmak istiyor, kalbinin sesini biraz olsun susturmak istiyorsun. Arkadaşlarınla olan planını iptal edebilir son günlerde kafanı karıştıran o kişiye dair biraz düşüncelerini dinlemek isteyebilirsin.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, İkizler burcumun ciddi kararlar eşiğinde olduğunu görüyorum. Biraz asi, biraz fevri İkizler, bugün evliliğinde bazı kararlar alıyor. Sanki uzaklardan bir çocuk sesi duyuyorum...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün evinde vakit geçirmek isteyebilir, biraz eşine ve çocuklarına zaman ayırmak isteyebilirsin. Son zamanlarda işinle fazlasıyla meşgulsün ve bu da sana hiç iyi gelmiyordu. Sakin ve romantik bir akşam, ailenize çok iyi gelecek.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün senin planlarında büyük bir heyecan görüyorum. Yazın son demlerini yaşarken ufak bir kaçamak yapmak isteyebilir, bu kaçamakta gönlünü çelen birisiyle karşılaşabilirsin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün azı çok ettiğin bir gündeyiz. Peki bu ne demek? Ufacık sorunları bile büyütüyorsun, her şeyi kişisel algılıyorsun demek. Biraz rahat mı olsak acaba? Hayat bu kadar stresle geçmez...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün Terazi burcumda yeni başlangıçlar dikkatimi çekiyor. Sevgilinle ilişkinize yeni bir soluk getirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca uzun süredir bir ilişki içinde değilsen, kendini yeni insanlarla tanışmaya hazırla derim!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, nazı sorgulamalar görüyorum. Geçmiş ilişkilerine yeniden göz atabilir, neyi yanlış neyi doğru yaptığını tekrar gözden geçirebilirsin. Böylece yeni ilişkilere daha özgüvenli başlayacaksın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün senin aşka ayıracak vaktin yok. Arkadaşlarınla eğlenmenin, özgürlüğünün tadını çıkarıyorsun. İsteyen istediği kadar arayabilir, mesaj atabilir...Bugün kimse Yay'ın keyfine dokunmasın!

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