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Burcuna Göre 6 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 6 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 20:01

Venüs Juno kavuşumuyla bütün burçlarda yenilikler bekliyoruz. Peki aşk konusunda seni neler bekliyor? Kimler aşkı buluyor, kimler aşka küsüyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 6 Eylül Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün maalesef seni romantik ilişkilerinde bazı sorunlar bekliyor. Dengeyi kurmak isteyeceğin fakat anlaşılmakta zorlanacağın bir gün. Neyse ki akşam yemeğinden sonra, sevgilinle baş başa vakit geçireceksin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün ani kararlar gözüme çarpıyor. Bu kararları alırken kalbinin sesini dinleyeceğini görüyorum. Kalbinin seni doğru yola götüreceğinden şüphen olmasın...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Venüs ile Juno arasındaki güçlü bağ, ilişkilerine de yansımış. Bana soracak olursan ilişkilerinde romantik olduğun bir dönemdeyiz. Sevgilini şaşırtabilir, ilişkinize biraz heyecan katabilirsin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu dönemde yeni bir aşka kapılabilirsin. Bu aşk seni bir süre resmen havalarda uçuracak. Bir hayal dünyasında yaşıyor gibi hissedeceksin kendini. Fakat, her güzel şeyin bir sonu olduğunu unutma.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün hayatında güven temasının ön plana çıktığını görüyorum. Partnerin, geçtiğimiz günlerde seni şüpheye düşürecek bazı hareketlerde bulundu. Bugün ise partnerini bir nevi testten geçirebilirsin.

Bakalım güvenini yeniden kazanabilecek mi?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, uzun süreli ilişkiler nikah masasına taşınabilir! Evet, ciddi kararlar alındığını ve artık ilişkinizin hiç olmadığı karar olumlu ilerlediğini görüyorum.

Darısı, bir ilişki isteyen İkizlerin başına.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde iş ve ilişki dengesini biraz bozmuş gibisin. Kariyerinde yükselmeyi beklediğin bugünlerde, partnerini biraz ihmal etmişsin. Neyse ki bunun farkına varacak ve partnerine güzel bir sürpriz hazırlayarak onun kalbini tekrar kazanacaksın.

Kim istemez hem kariyerde hem aşkta kazanmayı?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Venüs ve Juno'nun kavuşumu sana da kavuşumlar getiriyor. Bugün farklı bir ortama girebilir ve tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bu ortamdan, kolunda birisiyle çıkman ise an meselesi.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Duygularını artık özgürce ifade etme ve aşkını doyasıya yaşama vakti. Venüs'ün getirdiği enerjiyle birlikte aşk konusunda biraz daha cesaret topluyor, bir türlü atamadığın o adımı atıyorsun.

Artık seni kimse tutamaz.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün uzun süredir ihtiyacın olan duygusal desteği aldığını görüyorum. Bana kalırsa, sevgilinin aklında başkalarının olduğundan şüpheleniyor. Fakat sevgilinin gözü senden başkasını görmüyor.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Artık geçmişi geçmişte bırakalım Akrep. Kendine yeni sayfalar açmanın vakti geldi. Juno'nun enerjisiyle birlikte yeni aşklara cesaret edebilir, geçmişine bir sünger çekebilirsin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün özgürlüğünün peşinden koşmak ve bütün bağlarını geride bırakmak isteyebilirsin. Bu sıralar flörtünün sana engel olmaya çalıştığını hissediyorsun. Fakat sen buna asla izin vermezsin. 

Bana kalırsa, özgürlüğüne göz diken kimseye pabuç bırakma!

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