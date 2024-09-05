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Tarot Falına Göre 6 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 6 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Eylül Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Sen her şeyi iyi niyetinle yapıyorsun. Sen, bu dünyanın en saf duygularına sahipsin. Fakat bu saf hallerin birileri tarafından suistimal edilecek. Seni saf görenler, ekmeğini elinden almaya çalışacak. Peki kim demiş senin buna izin vereceğini?

Bununla beraber, aşk hayatında bazı kalp kırıklıkları görüyorum. Bugünlerde bir yalan ortaya çıkabilir, insanların gerçek yüzleri görülebilir...

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Geçen günlerde son derece yoğun ve yorgundun. Artık enerji dolu günler yaşayacaksın. İşlerin yoluna girmeye başlayacak, sağlığınla ilgili yaşadığın minik problemler çözülecek. 

Bununla beraber, aşk hayatında bazı sorumluluklar alman gerekiyor. Bu sorumluluklar, ilişkinin ilerleyişini etkileyecek. Bazı ciddi kararlar alman gerekebilir. Bu kararlarda sadece kendi adına değil, iki kişilik düşünmen gerekli.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Geçmişinde seni oldukça üzen bir kişi var. Bu kişi, bugün sana geri dönmek için bir adım atabilir. Ortak bir arkadaşınız aracılığıyla iletişim kurmak isteyebilir. Bana kalırsa, bu kişiye karşı temkinli davranmalısın.

Bununla beraber, kariyerinde bugün ufak bir sorun yaşanabilir. Fakat sen kriz yönetimi konusunda başarılı birisin. Bunlar da gelip geçer. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Bir süredir yıldızının uymadığı biri var hayatında. Seni gıcık ediyor, ne söylese bir damarına basıyor sanki. Fakat bugün yaptığı bir hareketle, senin bütün duygularını değiştirecek.

Bununla beraber, kariyerinde bir yükseliş dönemine giriyorsun. Hala öğrenciysen de bu dönem senin için oldukça iyi geçecek demek oluyor!

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Bugün sevinçten ayaklarının yerden kesildiğini görüyorum. Sevgilin seni öyle mutlu edecek ki bunca zamandır yaşadığınız o kötü günleri unutacaksınız.

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin sıkıntılar bir süre daha devam edecek. Bugünlerde, bir yakınından alacağın yatırım tavsiyelerine kulak verebilir, paranı değerini artırabilirsin.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Geçtiğimiz günlerde iş yerinden birisiyle atıştığını görüyorum. Aranızda bir anlaşmazlık olmuş anladığım kadarıyla. Bu kişi ise senin arkandan atıp tutuyor, insanları sana karşı dolduruyor. Benden söylemesi.

Bununla beraber, aşk hayatındaki gelişmeler senin yüzünü öyle bir güldürüyor ki, çevren dahil herkes senin için çok seviniyor. Umarım ilişkiniz böyle devam eder...

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Bugüne biraz düşük enerji ile başladın. Neyse ki akşam saatlerine doğru kaybettiğin enerjini tekrar kazanacaksın. Bugün iş yerinde seni mutlu eden bir olay yaşayabilirsin. Belki bir zam, belki bir terfi!

Bununla beraber, ailenden biri ile bir anlaşmazlık yaşayacak gibisin. Bu anlaşmazlık fazla uzun sürmese de yarattığı huzursuzluk ailenizi gerecek gibi duruyor. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Bugün gireceğin kalabalık bir ortam görüyorum. Fakat bu ortamda, birileri seni çok fena çekiştirecek. İşin olsun, ilişkin olsun, giyimin kuşamın olsun herkesin dikkatini üzerine çekeceksin. Aman dikkat et, nazar gelmeyelim.

Bununla beraber, evinde ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Ev sahibin kirada bir artışa gidebilir, evinde maddi hasarlar oluşabilir. Cana geleceğine mala gelsin der, yolumuza bakarız...

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Bu dönemde ailenle bir çatışma içinde olduğunu görüyorum. Özellikle bir kadın çarpıyor gözüme. Annen, ablan veya teyzen olabilir. Bu kadın, senin isteklerine pek önem vermiyor, senin hayatını yönetmeye çalışıyor gibi. Orta yolu bulmanız ise ikiniz için de hayırlı olacak.

Bununla beraber, kariyerinde de iyileşmeler görüyorum. Cesur adımlar atabilir, ışığınla herkesi ezip geçebilirsin.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Bu dönem aslında yapman gereken pek çok şey var. Hele ki iş yerinde planlamalar yapmalı, kendini daha da zorlu bir döneme hazırlamalısın. Yoksa hepsi büyüyecek, başına resmen dert açacak. 

Bununla beraber, bir süredir aklında ve kalbinde olan kişinin sana karşı duygularını daha açık belli edeceği bir döneme giriyorsun. Artık aranızdaki duvarları kaldırıyorsunuz. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Bugün minik bir motivasyon kaybı yaşayabilirsin. Hayatta hak ettiğin değeri görmediğini düşünebilirsin. Fakat sen, hayatındaki insanlar için çok değerlisin. 

Bununla beraber, sağlığın konusunda bazı endişelerim var. Mevsim geçişlerinde kendine dikkat etmeyi, kalabalık ortamlarda kendini korumayı ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Bugün yakın arkadaşlarınla beraber yapacağınız bir plan var. Bu plan, sana son günlerde yaşadığın sıkıntıların çözümü için bir yol gösterecek. Arkadaşlarınla bir konuda hemfikir olacak ve sonunda hayatına dair gerçekleri görmeye başlayacaksın. 

Bununla beraber, kariyerinde gösterdiğin çabanın farkındayım. Bugünlerde biraz daha çalışkan olman ve kendini ispatlaman gerekebilir. Bu şekilde devam edersen, kimse senin önüne çıkmaya cesaret edemez. Benden söylemesi.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

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