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Burcuna Göre 17 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 17 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 20:01

'Seni yazdım her yere, aşk diye...' Acaba seni de bir şarkı sözü gibi yazan birisi var mı? Bence var! Artık sen de günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla seni nelerin beklediğini kolayca öğrenebilirsin.

Haydi gel, 17 Ağustos Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Hafta içinde bazı dalgalanan duygularımız olsa da sana hafta sonunu beklemeni, bazı sürprizlerim olabileceğini söylemiştim. O günler sonunda geldi! Cumartesi gününe planlar yapmadan geçmeyen Yay'ı büyük bir heyecan bekliyor. Sen yine kendi planına göre hareket et, bakalım neler olacak...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sana aşkı bulacağını bir süredir müjdeliyorum sevgili Akrep. Fakat bu kişiyle aranızda neler olacağını tam olarak kestiremiyordum. Bugün sizi, bir sınav bekliyor. 

Bu sınav, ilişkinizle ilgili bir gelişme olabilir. Bu soruna vereceğiniz tepki ise ilişkinizin geleceğine dair büyük bir ipucu taşıyor.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Kalbini aşka kapatmasını hiç ama hiç tavsiye etmediğim Koç burçları burada mı? Sen aşka küstüğün müddetçe, o da sana küsecek çünkü! Eğer sen bir adım atarsan o da sana birkaç adım atacak! 

Bu hafta sonu senin geleceğine dair umutlarım da artıyor...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Cumartesi günü senin için çok hareketli geçecek. Kimilerinin hayatından sonsuza kadar gittiğini göreceksin. Aslında bunun da zamanla sana iyi geldiğini göreceksin. Kimileri de hayatına kalıcı olarak girecek...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugüne kadar bazı tartışmalar, bazı yanlış anlaşılmalar yaşandı ilişkinizde. Kötü günlerin geride kaldığını artık ilişkinizin rayına oturduğunu söylemek istiyorum. Fakat her şey tamamen geçmiş değil. 

Cumartesi gününün nasıl geçeceği konusunda bazı şüphelerim var. Minik bir tartışma yine alevlenebilir, aranızı hiç olmadığı kadar bozabilir! 

Yarın için ise sürprizlerim var, yine uğramayı unutma...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Sana platonik aşık olan birisinin haberini vermiştim. Bana kalırsa aslında sen de içten içe biliyorsun onun kim olduğunu. Ayrıca sen de zaman zaman 'acaba nasıl olurdu?' diye düşünüyorsun.

Bugünlerde bu kişi sana duygularını açık edebilir, senden de bir hareket bekleyebilir. Ben çok güzel hissediyorum bu çifte karşı!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkinde bazen ilgisiz kaldığını hissediyorsun. Seninle daha çok ilgilensin, romantik sürprizler yapsın istiyorsun. Ee, bir Aslan burcunu mutlu etmek öyle kolay değil! Neyse ki bugün tüm isteklerinin gerçek olacağı bir gün olacak. 

Sevgilin senin bütün isteklerini yerine getirecek, sana hayal gibi bir gün yaşatacak. 

Peki bugünün ardından bir sorun yaşayacak mısınız? Yarın yine gel!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünlerde aşk defterim pek bi hareketsiz. Hiç kimselerde yeni bir aşk kıpırtısı göremiyorum. Hatta ilişkisi olanlar bile üzülüyor bugünlerde! 

Neyse ki senin için bu durum geçerli değil. Bugünden itibaren aşk falında büyük bir dönüşüm görüyorum. Seni yeni insanlar, yeni duygular bekliyor Teraziciğim...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Küçük problemler değil midir zaten hep birikip de bizleri rahatsız eden? İşte siz de tam olarak bunu yaşıyorsunuz. Birbirinize karşı bir siniriniz var ama tam olarak bir türlü çözüme kavuşturamıyorsunuz.

Bana kalacak olursa, ki genelde bana kalır, siz bugün oturup güzelce bir konuşun. Bakalım yarın neler olacak...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Şöyle içini pır pır edecek bir yaz aşkı iyi olmaz mıydı sevgili Başak? Belki böylece sen de geçmişe bir sünger çeker, hayatın ondan ibaret olmadığını görürdün. Bugün kendini hazırlasan iyi olur!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün büyük gün! İlişkinde artık bir dönüm noktasına geldiniz. Partnerin ve sen geleceğinizin nasıl şekillenmesi gerektiğine artık karar veriyorsunuz. Hafta sonu senin için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Senden olumlu bir dönüş bekleyen birisi olduğunu söylemiştim. Fakat senin pek gönülün yok gibi. Ne kadar kendini vermek istesen de bir türlü olamıyor. Bence sen boşuna uğraşma, kendini diğer kısmetlere hazırla!

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