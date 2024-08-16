Burcuna Göre 17 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Kalbini aşka kapatmasını hiç ama hiç tavsiye etmediğim Koç burçları burada mı? Sen aşka küstüğün müddetçe, o da sana küsecek çünkü! Eğer sen bir adım atarsan o da sana birkaç adım atacak!

Bu hafta sonu senin geleceğine dair umutlarım da artıyor...