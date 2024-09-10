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Burcuna Göre 11 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 11 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 20:01

Eylül ayına şöyle biraz heyecan katsak mesela aşktan güzel haberler alsak hiç de fena olmazdı sanki. Bugün, kimi burçlar resmen aşka küsmüşken kimi burçlar ise yepyeni bir aşka yelken açıyor. Peki bugün senin burcunu neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 11 Eylül Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Son günlerini biraz monoton geçirmişsin. Artık bu zincirini kırmak istiyorsun. Bugün arkadaşlarınla yeni bir deneyime atılabilir, kendi sınırlarını zorlayabilirsin. Bu cesur adımlar ise karşına hiç beklemediğin birisini çıkartacak...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugünlerde maneviyata biraz daha önem veriyorsun. Ruhunun kendisini iyi hissettiği yerde bulunmak istiyorsun. Bugün, tam da bu isteğine göre hareket ederken karşına yeni bir insan çıkacak. O da senin gibi yeni arayışlar içerisinde. Kim bilir, belki bu sayede yakınlaşırsınız...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün gelecek planlarını yoğun bir şekilde yaptığın dönemdesin. Fakat varsa yoksa kariyer, para, ev, araba falan düşünüyorsun. Aşka kapılarını kapatmışsın. Bana kalırsa, bugünün sana olan sürprizini görmeden son kararını verme!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde sende biraz sevgi eksikliği gözüme çarpıyor. Sanki verdiğin sevgiyi bir türlü geri alamıyorsun. Herkese kucak açıyor ama herkes tarafından reddediliyorsun. Yine böyle bir günden geçtiğini düşünürken sana kalbini açan kişi seni oldukça şaşırtacak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Partnerinle aranızda bazı kıskançlık sorunları baş göstermiş. Senin auranın karşı konulamaz olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Haliyle, senin başkalarının yanında olman bile onu kıskandırmak için yetiyor. Neyse ki bu problemler, kısa sürede çözülecek.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde bir değişiklik istiyor gibisin. Hayatın sıkıcılığı seni bunaltmış. Yeni insanlarla tanışmak yeni aşklar deneyimlemek istiyorsun. Bu isteğine ise birden çok kişinin cevap verdiğini göreceksin!

Karar senin...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün sevgiyle dolup taştığını görüyorum. Birileri senin ayaklarını yerden kesmeye başlamış çoktan. Fakat sen bunu kendini itiraf etmekten biraz çekiniyorsun. Dur bakalım, bu tatlı heyecanlı hislere biraz daha zaman tanı.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün Aslan özgüveninin tavan yaptığı bir gündeyiz. Girdiğin bir okul ortamı, iş ortamında tüm gözler üzerinde olacak. Herkes senin arkandan konuşacak. Kimileri geçmiş bir ilişkini getirecek gündeme, kimileri de sana vurgun olanları konuşmaya başlayacak.

Bakalım kimlermiş bunlar...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün iş ve aşk arasında dengeyi bulduğun bir gün yaşıyorsun. Ne zamandır işteki sorunlarının aşkına da yansımasından rahatsızdın. Sen, her şeyin yerli yerinde olmasını dileyen bir insansın. Düzeninin bozulmasından haz etmezsin. Bugün, tam da planlarına göre gidecek. İleride bile mutlulukla hatırlayacağın bir gün olacak.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, henüz harekete geçmeye hazır değilsin. Arkadaşların seni bir adım atman için cesaretlendiriyor. Fakat sen doğru anın olmadığını içten içe hissediyorsun. Bana kalırsa, hislerine güvenmeli ve biraz daha beklemelisin. 

Bakalım yeni gün bize neler getirecek.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Senin bu hayatta belli amaçların var Akrep. Bu amaçlar, kimseye de mantıklı gelmek zorunda değil. Fakat sen, bu amaçlarını mantıksız bulsa dahi destekleyecek birini arıyorsun hayatında. Bu kişinin ise şu anda hayatında olan kişi olmadığını ben bile görebiliyorum sevgili Akrep...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, duygusal bir gün geçiriyorsun. Geçmişle ilgili defterler açılıyor, bazı hatalar yeniden tekrarlanıyor. Halbuki sen, geçmişi kapatmaya ve güzel günler yaşamaya söz vermiştin, değil mi? Her şey maalesef senin elinde değil...

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