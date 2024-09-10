Burcuna Göre 11 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Senin bu hayatta belli amaçların var Akrep. Bu amaçlar, kimseye de mantıklı gelmek zorunda değil. Fakat sen, bu amaçlarını mantıksız bulsa dahi destekleyecek birini arıyorsun hayatında. Bu kişinin ise şu anda hayatında olan kişi olmadığını ben bile görebiliyorum sevgili Akrep...