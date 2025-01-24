Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Şık Boy Aynalardan Bioderma ve Kiko'nun Ürünlerine 24 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Şık Boy Aynalardan Bioderma ve Kiko'nun Ürünlerine 24 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 11:42

Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken boy aynalar, ev dekorasyonunuzda fark yaratmaya aday. Bunun yanı sıra, cilt bakımında dünya çapında bir marka olan Bioderma'nın ürünleri de bu fırsatlar arasında yer alıyor. Kiko'nun kaliteli ve çeşitli makyaj ürünleri ise güzellik rutininizi zenginleştirecek indirimlerle sizleri bekliyor. Bu muhteşem indirimlerle dolu günü kaçırmayın, fırsatları değerlendirin!

Bu içerik 24.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

1. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

2500 TL yerine 1875 TL.

Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

Hepsiburada

2. Ömür Avize Ella Modern 6 Lı Ledli Avize 45 cm gold

2. Ömür Avize Ella Modern 6 Lı Ledli Avize 45 cm gold

1.064 TL yerine indirimle 744 TL.

Ömür Avize Ella Modern 6 Lı Ledli Avize 45 cm gold

Hepsiburada

3. LEGO ® Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10698 - 4 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (790 Parça)

3. LEGO ® Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10698 - 4 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (790 Parça)

1.798,82 TL yerine indirimle 1.529 TL.

LEGO ® Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10698 - 4 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (790 Parça)

Hepsiburada

4. Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

4. Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

4.812,90 TL yerine indirimle 3.609,67 TL.

Oral-B Pro 3 - 3900 - Siyah Beyaz 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

Hepsiburada

5. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

5. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

635 TL yerine 349 TL.

Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tommy Hilfiger TH 1939/S Güneş Gözlüğü Erkek

6. Tommy Hilfiger TH 1939/S Güneş Gözlüğü Erkek

4.102,50 TL yerine indirimle 3.835,20 TL.

Tommy Hilfiger TH 1939/S Güneş Gözlüğü Erkek

Amazon

7. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

7. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

Şimdi indirimle 2708 TL.

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

Amazon

8. Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

8. Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Fiyatı 1349 TL.

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Amazon

9. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

9. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

Tüm ürünlerde geçerli 100 TL indirim. Ayrıca 2.üründe %10 indirim fırsatını da kaçırmayın!

Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315 G

Trendyol

10. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

10. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

24 Ocak gününe özel 900 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL indirim fırsatı! 

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

Trendyol
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

11. Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

%40'a varan indirimler, 2.ürüne %15 indirim, 50 TL mağaza takip kuponu!

Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

Trendyol

12. KIKO Dudak Parlatıcısı - 3D Ra Lipgloss 17 Pearly Mauve 61 (17 Pearly Mauve)

12. KIKO Dudak Parlatıcısı - 3D Ra Lipgloss 17 Pearly Mauve 61 (17 Pearly Mauve)

Kiko Milano'da seçili ürünlerde %20-%30-%40 indirim!

KIKO Dudak Parlatıcısı - 3D Ra Lipgloss 17 Pearly Mauve 61 (17 Pearly Mauve)

Trendyol
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın