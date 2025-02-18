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Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Gözlüklerden NYX'in Sevilen Ürünlerine 18 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Gözlüklerden NYX'in Sevilen Ürünlerine 18 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 12:35

18 Şubat 2025 tarihinde hangi ürünler indirimde, merak ediyor musunuz? Ray-Ban marka gözlüklerden, NYX'in en çok tercih edilen ürünlerine kadar birçok seçenek sizleri bekliyor. İndirimlerin süresi sınırlı olduğu için hemen harekete geçin ve bu fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 18.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Electrolux EP61AB21UG 600 Serisi PetPro Başlıklı Dikey Şarjlı Süpürge

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Electrolux EP61AB21UG 600 Serisi PetPro Başlıklı Dikey Şarjlı Süpürge

2. PRO PLAN Purina Kısırlaştırılmış Yetişkin Kediler İçin Somonlu Kedi Maması 3 Kg

2. PRO PLAN Purina Kısırlaştırılmış Yetişkin Kediler İçin Somonlu Kedi Maması 3 Kg

Kısırlaştırılmış kedinizin sağlığı için özel olarak formüle edilmiş bu mama, somonlu lezzetiyle kedinizin iştahını kabartacak. Üstelik şimdi indirimli fiyatıyla cebinizi de rahatlatacak!

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3. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

3. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken lekelerin görünümünü de azaltmaya yardımcı olan bu güneş kremi, yazın vazgeçilmezi olacak. Bioderma kalitesiyle şimdi indirimde!

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

4. Calvin Klein Jeans SCULPTED CAMERA BAG TUM Kadın Çanta

4. Calvin Klein Jeans SCULPTED CAMERA BAG TUM Kadın Çanta

Şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla günlük kombinlerinize mükemmel uyum sağlayacak bu çanta, Calvin Klein kalitesini yansıtıyor. Gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak bu çanta şimdi indirimde!

Calvin Klein Jeans SCULPTED CAMERA BAG TUM Kadın Çanta

5. Levi's Kate Sherpa Ceket Mont

5. Levi's Kate Sherpa Ceket Mont

Soğuk havalarda sizi sıcak tutacak ve tarzınızı tamamlayacak bu ceket, Levi's kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bir parça. Şimdi indirimli fiyatıyla sahip olma zamanı!

Levi's Kate Sherpa Ceket Mont

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6. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

6. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Dudaklarınıza doğal bir renk ve ışıltı katan bu ruj, siyah bal özü rengiyle her makyaj tarzına uyum sağlar. Clinique kalitesiyle şimdi indirimde, kaçırmayın!

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

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7. Star Wars The Child Animatronic Baby Yoda F1119

Star Wars hayranlarının bayılacağı bu oyuncak, Baby Yoda'nın hareketlerini ve seslerini taklit ederek eğlenceli bir deneyim sunar. Koleksiyonunuzun vazgeçilmezi olacak bu oyuncak şimdi indirimde!

Star Wars The Child Animatronic Baby Yoda F1119

8. Nehir Silver Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı Takımı

8. Nehir Silver Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı Takımı

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak bu kullanışlı set, 9 farklı boyutta karıştırma kabı ve rende içerir. Nehir kalitesiyle mutfağınıza şıklık katacak bu ürün şimdi indirimde!

Nehir Silver Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı Takımı

9. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

9. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

Zamansız tasarımı ve üstün kalitesiyle Ray-Ban Wayfarer güneş gözlüğü, hem kadınlar hem de erkekler için mükemmel bir seçim. Gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken tarzınızı da yansıtacak bu gözlük şimdi indirimde!

Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

10. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

10. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Cilt kusurlarını doğal bir şekilde kapatan bu kapatıcı serum, hafif yapısıyla cildinize ağırlık yapmaz. NYX Professional Makeup kalitesiyle şimdi indirimde, makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

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11. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

11. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

Tüm mağazada geçerli 1500 TL’ye 150 TL indirim! 

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

12. HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi 2x 150 gr

12. HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi 2x 150 gr

2. ürüne %50 indirim!

HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi 2x 150 gr

13. Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++

13. Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++

Tüm ürünlerde net indirimler + 2. üründe %90'a varan fırsatlar. 

Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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