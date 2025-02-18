Yer Kaplamadan Sizi Sıcak ve Rahat Tutmaya Yardımcı 13 Küçük Alan Isıtıcısı
Kış aylarında evinizin veya ofisinizin küçük bir alanını ısıtmak için ideal, yer kaplamayan ve etkili ısıtma sağlayan küçük alan ısıtıcılarına mı ihtiyacınız var? Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, minik ama etkili ısıtıcılara göz atmaya ne dersiniz? İşte, küçük alanlarda dahi yüksek performans gösteren ve sıcak bir yuva vadeden 13 farklı ısıtıcı modeli.
Bu içerik 16.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W LX - 6331
2. Jopus Fanlı Isıtıcı JO-FI001
3. Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı
4. Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı IP55 Su Geçirmezlik 2500W
5. UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı
6. Kumtel LX-2832 Siyah 1500 Watt Isıtıcı
7. Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı 2500W
8. Simtech KM-1712 Fanlı Isıtıcı V2
9. UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı
10. GEPROSMA Taşınabilir Elektrikli Yükseltici Isıtıcı
11. Bosch Thermotechnik Isıtıcı Ayağı
12. Philips CX3120/01 Mini Isıtıcı
13. Versuni Philips 5000 Serisi Isıtıcı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın