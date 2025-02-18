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Yer Kaplamadan Sizi Sıcak ve Rahat Tutmaya Yardımcı 13 Küçük Alan Isıtıcısı

etiket Yer Kaplamadan Sizi Sıcak ve Rahat Tutmaya Yardımcı 13 Küçük Alan Isıtıcısı

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 10:01

Kış aylarında evinizin veya ofisinizin küçük bir alanını ısıtmak için ideal, yer kaplamayan ve etkili ısıtma sağlayan küçük alan ısıtıcılarına mı ihtiyacınız var? Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, minik ama etkili ısıtıcılara göz atmaya ne dersiniz? İşte, küçük alanlarda dahi yüksek performans gösteren ve sıcak bir yuva vadeden 13 farklı ısıtıcı modeli.

Bu içerik 16.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W LX - 6331

1. Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W LX - 6331

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W LX - 6331, kompakt tasarımı ve 2000W gücüyle hızlı ve etkili ısıtma sağlarken, fanlı özelliği sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtır ve bej rengiyle dekorasyonunuza uyum sağlar. 

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W LX - 6331

2. Jopus Fanlı Isıtıcı JO-FI001

2. Jopus Fanlı Isıtıcı JO-FI001

Jopus Fanlı Isıtıcı JO-FI001, küçük ve hafif yapısıyla kolayca taşınabilir, fanlı ısıtma özelliğiyle hızlıca ısınma sağlar, ayarlanabilir termostatı ile istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz ve uygun fiyatıyla bütçe dostu bir seçenektir.

Jopus Fanlı Isıtıcı JO-FI001

3. Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı

3. Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı

Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı, duvara monte edilebilir özelliğiyle yerden tasarruf sağlar, fanlı yapısıyla ısıyı homojen bir şekilde dağıtır, uzaktan kumandasıyla kolayca kontrol edilebilir ve şık tasarımıyla banyonuza veya odanıza estetik bir görünüm katar.

Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı

4. Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı IP55 Su Geçirmezlik 2500W

4. Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı IP55 Su Geçirmezlik 2500W

Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı IP55 Su Geçirmezlik 2500W, karbon infrared teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlar, IP55 su geçirmezlik özelliği sayesinde banyoda bile güvenle kullanılabilir, ayaklı tasarımıyla kolayca taşınabilir ve istenilen yere konumlandırılabilir ve akıllı özellikleriyle uzaktan kumanda veya telefonla kontrol edilebilir. 

Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı IP55 Su Geçirmezlik 2500W

5. UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

5. UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı, kule tipi tasarımıyla şık ve modern bir görünüm sunar, 2400W gücüyle yüksek performanslı ısıtma sağlar, Micalithic teknolojisiyle hızlı ve verimli ısıtma imkanı sunar, ayarlanabilir termostatı ve güvenlik özellikleriyle güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

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6. Kumtel LX-2832 Siyah 1500 Watt Isıtıcı

6. Kumtel LX-2832 Siyah 1500 Watt Isıtıcı

Kumtel LX-2832 Siyah 1500 Watt Isıtıcı, şık siyah tasarımıyla her ortama uyum sağlar, 1500W gücüyle yeterli ısıtma performansı sunar, ayarlanabilir termostatı ile istediğiniz sıcaklığı kolayca ayarlayabilirsiniz, kompakt yapısıyla az yer kaplar ve kolayca taşınabilir. 

Kumtel LX-2832 Siyah 1500 Watt Isıtıcı

7. Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı 2500W

7. Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı 2500W

Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı 2500W, konveksiyonel ısıtma yöntemiyle havayı doğal bir şekilde ısıtır, 2500W gücüyle geniş alanları bile etkili bir şekilde ısıtabilir, termostatı ve güvenlik özellikleriyle güvenli ve konforlu bir kullanım sunar, tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir. 

Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı 2500W

8. Simtech KM-1712 Fanlı Isıtıcı V2

8. Simtech KM-1712 Fanlı Isıtıcı V2

Simtech KM-1712 Fanlı Isıtıcı V2, kompakt ve hafif tasarımıyla kolayca taşınabilir, fanlı ısıtma özelliğiyle hızlı ve etkili ısıtma sağlar, ayarlanabilir termostatı ile istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz ve uygun fiyatıyla bütçe dostu bir seçenek.

Simtech KM-1712 Fanlı Isıtıcı V2

9. UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı

9. UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı

UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı, şık ve modern tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlar. 2300W gücüyle etkili ve hızlı bir ısıtma deneyimi sunar. Özel Micalithic teknolojisi sayesinde hızlı ve verimli ısıtma sağlar. Ayarlanabilir termostatı ile istediğiniz sıcaklık seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz. Aşırı ısınma koruması gibi güvenlik özellikleriyle güvenli bir kullanım sunar.

UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı

10. GEPROSMA Taşınabilir Elektrikli Yükseltici Isıtıcı

10. GEPROSMA Taşınabilir Elektrikli Yükseltici Isıtıcı

GEPROSMA Taşınabilir Elektrikli Yükseltici Isıtıcı, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Yükseltici özelliği sayesinde ısıyı daha geniş bir alana yayar. Elektrikle çalışır, kullanımı kolay ve pratiktir. Enerji tasarruflu yapısıyla bütçenize katkı sağlar. Evde, ofiste veya seyahatte kullanılabilir.

GEPROSMA Taşınabilir Elektrikli Yükseltici Isıtıcı

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11. Bosch Thermotechnik Isıtıcı Ayağı

11. Bosch Thermotechnik Isıtıcı Ayağı

Bosch Thermotechnik 7738336973 Isıtıcı Ayağı, Bosch Thermotechnik ısıtıcılara uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Kolayca monte edilebilir ve ısıtıcınızı sabitlemeye yardımcı olur. Isıtıcınızın devrilmesini önleyerek güvenli bir kullanım sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlüdür.

Bosch Thermotechnik 7738336973 Isıtıcı Ayağı

12. Philips CX3120/01 Mini Isıtıcı

12. Philips CX3120/01 Mini Isıtıcı

Philips CX3120/01 Mini Isıtıcı, 3000 Serisi, 2000W, 5 Farklı Mod, Air+ Uygulaması ile Uzaktan Kontrol, küçük boyutlarıyla az yer kaplar ve kolayca taşınabilir. 2000W gücüyle hızlı ve etkili bir ısıtma sağlar. Farklı ihtiyaçlara uygun 5 farklı ısıtma modu sunar. Air+ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir. Akıllı özellikleri sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi sunar.

Philips CX3120/01 Mini Isıtıcı

13. Versuni Philips 5000 Serisi Isıtıcı

13. Versuni Philips 5000 Serisi Isıtıcı

Versuni Philips 5000 Serisi Isıtıcı, Seramik Isıtma Teknolojisi, seramik ısıtma teknolojisiyle daha verimli ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Yüksek ısıtma gücüyle hızlı bir şekilde ortamı ısıtır. Ayarlanabilir termostatı ile istediğiniz sıcaklık seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz. Aşırı ısınma koruması gibi güvenlik özellikleriyle güvenli bir kullanım sağlar. Şık tasarımıyla her ortama uyum sağlar.

Versuni Philips 5000 Serisi Isıtıcı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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