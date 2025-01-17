onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Loobex Buhar Makinesi'nden ZWILLING Çelik Sabun'a 17 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Loobex Buhar Makinesi'nden ZWILLING Çelik Sabun'a 17 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 13:09

17 Ocak 2025 tarihinde, alışveriş severler için çeşitli fırsatlarla dolu bir gün bizleri bekliyor. İndirimlerin öne çıkanları arasında Loobex Buhar Makinesi ve ZWILLING markasının kaliteli çelik sabunu bulunuyor. Bu ürünler, hem kaliteleri hem de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Loobex Buhar Makinesi, evinizdeki temizlik işlemlerini kolaylaştırırken, ZWILLING çelik sabunu ise mutfakta oluşan inatçı kokularla başa çıkmada etkili bir yardımcınız olacak. Bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz. İndirimlerle dolu bu günü değerlendirerek, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve bütçenizi rahatlatabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Siyah

1. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Siyah

2.083,20 TL yerine 1299 TL.

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-A205B Siyah

Hepsiburada

2. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

2. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

1.059,99 TL'DEN 659 TL'ye düştü.

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Hepsiburada

3. Güral Porselen Bahar Dalı 6 Parça 20 cm Pasta Takımı

3. Güral Porselen Bahar Dalı 6 Parça 20 cm Pasta Takımı

Sepette 369,45 TL.

Güral Porselen Bahar Dalı 6 Parça 20 cm Pasta Takımı

Hepsiburada

4. Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

4. Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

359 TL yerine 159 TL.

Chakra 2'li Kirpi Kurutma Topu Beyaz

Hepsiburada

5. Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

5. Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

Fiyatı 2478 TL 

Soundcore by Anker, P40i Kablosuz Kulaklık

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

6. ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

Sadece 582 TL.

ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

Amazon

7. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

7. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

Prime fırsatıyla 1050 TL.

Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

Amazon

8. United Colors of Benetton%100 Pamuk Önü Baskılı Ribanalı Yuvarlak Yaka Sweatshirt

8. United Colors of Benetton%100 Pamuk Önü Baskılı Ribanalı Yuvarlak Yaka Sweatshirt

1.533,33 TL.

United Colors of Benetton%100 Pamuk Önü Baskılı Ribanalı Yuvarlak Yaka Sweatshirt

Amazon

9. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

9. Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

Cilt bakım ürünlerinde %25 indirim!

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml | Aloe Vera Bioferment, Hyalüronik Asit

Trendyol

10. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj Rm

10. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj Rm

Tüm ürünlerde %30'a varan indirimler ve 3 saatlik Flash Offer'lar! Rouge Pur Couture rujlar 999 TL!

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj Rm

Trendyol
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Derimod Kadın Bej Uzun Askılı Çapraz Çanta

11. Derimod Kadın Bej Uzun Askılı Çapraz Çanta

Büyük kış indirimi: İkinciye %30+kupon fırsatları!

Derimod Kadın Bej Uzun Askılı Çapraz Çanta

Trendyol

12. Dilvin 10640 Bisiklet Yaka Yumuşak Dokulu Triko Kazak-Bej

12. Dilvin 10640 Bisiklet Yaka Yumuşak Dokulu Triko Kazak-Bej

İndirimlere ek 2.ye %10 ve 100 TL kupon fırsatıyla!

Dilvin 10640 Bisiklet Yaka Yumuşak Dokulu Triko Kazak-Bej

Trendyol

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın