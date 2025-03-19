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Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Mastermaid Stand Mikserden Apple Macbook Air'e 19 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Mastermaid Stand Mikserden Apple Macbook Air'e 19 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 13:46

19 Mart 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Karaca'nın Mastermaid Stand Mikseri'nden Apple'ın gözde ürünlerinden Macbook Air'e kadar birçok ürün cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İster mutfakta kullanabileceğiniz bir yardımcı, isterse işlerinizi hızlandıracak bir teknolojik alet arıyorsanız, bugünün fırsatlarını kaçırmayın. İndirimler sınırlı stoklarla sınırlıdır, bu yüzden hemen harekete geçin ve bu fırsatlardan yararlanın. İndirimli ürünler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.

Bu içerik 19.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

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Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

2. Homend Royaltea 1711h Inox Siyah Çay Makinesi

2. Homend Royaltea 1711h Inox Siyah Çay Makinesi

Çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın! Bu Homend çay makinesi, demleme kolaylığı ve şık tasarımıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.

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3. HUAWEI FreeBuds 4E

Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın! Bu HUAWEI kulaklık, net ses kalitesi ve rahat tasarımıyla müzik dinleme deneyiminizi zenginleştirecek.

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Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Pineapple Yellow 1500W 5 Lt

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Teknolojiyi bileğinizde taşıyın! Apple Watch Seri 9, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Sağlık takibi, bildirimler ve daha fazlası için mükemmel bir yardımcı.

Apple Watch Seri 9 Gps 45MM Gece Yarısı Alüminyum Kasa Spor Loop MR9C3TU/A

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7. Philips Avent Pipetli Bardak 12 Ay+ 300 Ml Yeşil

Bebeklerin kendi kendine içme becerilerini destekleyen bu pipetli bardak, sızdırmaz yapısı ve kolay tutuşuyla pratik bir kullanım sunuyor. Yeşil rengiyle de sevimli bir seçenek.

Philips Avent Pipetli Bardak 12 Ay+ 300 Ml Yeşil

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8. Mango Lyocel Midi Elbise

Yazın ferahlığını ve şıklığını bir arada sunan bu Mango elbise, lyocel kumaşı sayesinde hafif ve rahat bir kullanım sunuyor. Midi boyu ve zarif tasarımıyla da her ortama uyum sağlayacak.

Mango Lyocel Midi Elbise

9. Guess Noelle Latte Logo Çanta

9. Guess Noelle Latte Logo Çanta

Tarzınızı tamamlayacak bu Guess çanta, logo detayları ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanımda veya özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir seçenek.

Guess Noelle Latte Logo Çanta

10. Bargello 122 Kadın 50 ml Parfüm Edp Orıental

10. Bargello 122 Kadın 50 ml Parfüm Edp Orıental

İkinci Bargello 50 ml Parfümlerde 200 TL indirim!

Bargello 122 Kadın 50 ml Parfüm Edp Orıental

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11. L'Oreal Paris Telescopic Gold Maskara - Siyah

11. L'Oreal Paris Telescopic Gold Maskara - Siyah

Telescopic mascara 295 TL, L'Oreal Revitalift Clinical UV 375 TL, Age Eraser Kapatıcı son 30 günün en düşük fiyatında 378 TL!

L'Oreal Paris Telescopic Gold Maskara - Siyah

12. Selin Ardıç & Kiraz Çiçeği 4'lü Parfümlü Kolonya Seti (1600 ML)

12. Selin Ardıç & Kiraz Çiçeği 4'lü Parfümlü Kolonya Seti (1600 ML)

350 TL üzeri 50 TL indirim fırsatından yararlanın!

Selin Ardıç & Kiraz Çiçeği 4'lü Parfümlü Kolonya Seti (1600 ML)

13. Bilge Karga Tabbart Black Black Güneş Gözlüğü

13. Bilge Karga Tabbart Black Black Güneş Gözlüğü

Tüm ürünlerde %60'a varan indirim!

Bilge Karga Tabbart Black Black Güneş Gözlüğü

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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