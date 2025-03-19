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Çözüm Arayanlara: Saç Egzamasına İyi Gelebilecek Öneriler

etiket Çözüm Arayanlara: Saç Egzamasına İyi Gelebilecek Öneriler

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 09:31

Saç derinde sürekli kaşıntı, kızarıklık ve pul pul dökülmeler mi var? Banyodan çıktıktan sonra bile saç diplerin rahatlamıyor mu? O zaman sen de saç egzamasıyla uğraşan milyonlarca insandan birisin! Ama üzülme, yalnız değilsin ve doğru yöntemleri bilirsen bu kaşıntılı döngüyü kırabilirsin! Yine de herhangi bir ürünü veya yöntemi denemeden önce bir uzmana danışmayı unutma. İşte saç derini rahatlatacak, seni ferahlatacak ve egzama belirtilerini hafifletecek en etkili öneriler!

Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Şampuanını doğru seç!

1. Şampuanını doğru seç!

Saç egzamasıyla başa çıkmanın ilk adımı, doğru şampuanı bulmak. Sülfat, parfüm ve sert kimyasallar içeren şampuanlar saç derini daha da tahriş edebilir. Çinko pirition, ketokonazol veya salisilik asit içeren şampuanlar ise egzamalı deriyi sakinleştirebilir. 

Bebek şampuanları da hassas ciltler için iyi bir alternatif olabilir!

Deepway Kil Şampuanı

2. Egzama losyonlarıyla destek ol!

2. Egzama losyonlarıyla destek ol!

Saç egzaması tedavisinde losyonlar oldukça etkili olabilir. Çinko pirition, salisilik asit veya çay ağacı yağı içeren losyonlar saç derisini yatıştırarak kaşıntıyı hafifletir. Dermatolog önerisiyle bu losyonları düzenli olarak kullanabilirsin.

Bir uzmanla görüşerek, saç derine en uygun losyonu seçmen faydalı olacaktır.

IMFUAR EGZAMA SAÇ VE DERİ LOSYONU

3. Hindistan cevizi yağıyla masaj yap!

3. Hindistan cevizi yağıyla masaj yap!

Doğal nemlendiricilerden biri olan hindistan cevizi yağı, saç derisini yatıştırır ve pullanmayı azaltır. Kaşıntıya karşı birebir! Birkaç damla yağı parmak uçlarınla masaj yaparak saç diplerine uygula, 30 dakika beklet, sonra saçını yıka. 

Ekstra etki için içine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyebilirsin!

TheLifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı

4. Elma sirkesi ile arındır!

4. Elma sirkesi ile arındır!

Elma sirkesi, saç derisinin pH dengesini düzenler ve kaşıntıyı azaltır. 1 bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip saç diplerine uygula. 5-10 dakika bekletip durula.

Ama dikkat! Cildin hassassa elma sirkesini biraz daha sulandırabilirsin.

Kühne Elma Sirkesi 500 ml

5. Aloe vera ile serinlet!

5. Aloe vera ile serinlet!

Aloe vera, cilt tahrişlerini yatıştıran mucize bir bitki! Direkt olarak bitkiden sürebilir veya saf aloe vera jeli kullanabilirsin. Saç derine hafifçe uygula ve 20-30 dakika beklet. Sonra ılık suyla durula!

Organik Aloe Vera Jeli

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6. Beslenme şeklin çok önemli!

6. Beslenme şeklin çok önemli!

Vücudun içeriden de desteklenmeli! Omega-3 içeren besinler (balık, ceviz, keten tohumu), probiyotikler ve bol su tüketimi saç egzamasını kontrol altında tutmana yardımcı olabilir.

7. Saçını çok sık yıkama!

7. Saçını çok sık yıkama!

Egzamalı saç derisi fazla yıkandığında daha da kuruyabilir ve tahriş olabilir. Haftada 2-3 kez saçını yıkamak yeterli. Ilık su kullan ve saçlarını nazikçe kurut.

Sıcak su ve sert havlu hareketleri = Egzamayı tetikleyen en büyük düşmanlar!

8. Yastık kılıfını ve taraklarını temiz tut!

8. Yastık kılıfını ve taraklarını temiz tut!

Bakteri ve mantarlar saç derini tahriş edebilir. Yastık kılıfını haftada en az bir kez değiştir, saç taraklarını düzenli olarak temizle.

Havlularını da sık sık değiştirmen şart!

9. Kaşımaktan kaçın!

9. Kaşımaktan kaçın!

Kaşımak bazen dayanılmaz gelebilir ama bu tahrişi ve enfeksiyon riskini artırır. Saç diplerin kaşınıyorsa, yukarıdaki doğal yöntemlerle yatıştırmayı dene!

10. Stresten uzak dur!

10. Stresten uzak dur!

Biliyor muydun? Stres, saç egzamasını daha da kötüleştirebilir! Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri veya sevdiğin bir hobiyle stresini azaltarak egzama ataklarını kontrol altına alabilirsin.

Biraz loş ışık, sevdiğin müzik ve derin nefesler… Denemeye değer!

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11. Dermatoloğa görünmeyi ihmal etme!

11. Dermatoloğa görünmeyi ihmal etme!

Egzaman çok şiddetliyse ve geçmiyorsa mutlaka bir dermatoloğa görünmelisin. Çünkü bazen reçeteli ilaçlar veya özel tedaviler gerekebilir.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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