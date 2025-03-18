onedio
Günün
Sorusu
Oyna

Günün
Sorusu

Union-kesfet
Oyna
NELER OLUYOR?
left-dark
genclerleyanyanayizYurtDisiEgitimphilipsevurunleritemizlikOkey%100QNBPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopemojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
right-dark
chevron-left-white chevron-right-white
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? JBL Kulaklıklardan Mango'nun En Güzel Elbiselerine 18 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? JBL Kulaklıklardan Mango'nun En Güzel Elbiselerine 18 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 12:02

18 Mart 2025 tarihindeki fırsatlarınızı kaçırmayın! JBL kulaklıkların mükemmel ses kalitesini uygulamada bulabileceğiniz indirimlerle deneyimleyin. Ayrıca, Mango'nun en zarif elbiseleri de bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamanız için alışveriş listenizi hazırlayın ve indirimlerin keyfini çıkarın.

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Logitech Pebble 2 Set Çoklu Cihaz Özellikli Sessiz Kablosuz Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti - Siyah

1. Logitech Pebble 2 Set Çoklu Cihaz Özellikli Sessiz Kablosuz Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti - Siyah

Çoklu cihaz özelliği sayesinde farklı cihazlar arasında kolayca geçiş yapın. Sessiz tuşları ve ergonomik tasarımıyla da konforlu bir kullanım sunuyor.

Logitech Pebble 2 Set Çoklu Cihaz Özellikli Sessiz Kablosuz Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti - Siyah

2. Braun Silk-épil 9 Flex 9-041 3D Epilatör

2. Braun Silk-épil 9 Flex 9-041 3D Epilatör

Pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en kolay yolu! Bu Braun epilatör, 3D başlığı sayesinde vücudunuzun kıvrımlarına uyum sağlayarak etkili bir epilasyon deneyimi sunuyor.

Braun Silk-épil 9 Flex 9-041 3D Epilatör

3. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE,Beyaz

3. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE,Beyaz

Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın! Bu JBL kulaklık, güçlü basları ve net ses kalitesiyle müzik keyfinizi ikiye katlayacak.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE,Beyaz

4. adidas TERREX ANYLANDER R.RDY W Spor Ayakkabı Kadın

4. adidas TERREX ANYLANDER R.RDY W Spor Ayakkabı Kadın

Doğada rahat ve güvenli adımlar atın! Bu adidas spor ayakkabı, su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda size eşlik edecek.

adidas TERREX ANYLANDER R.RDY W Spor Ayakkabı Kadın

5. Samsung Galaxy Buds3 Pro, Gümüş, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

5. Samsung Galaxy Buds3 Pro, Gümüş, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Müziğin keyfini en üst seviyede yaşayın! Bu Samsung kulaklık, adaptif gürültü kontrolü ve Hi-Fi ses kalitesiyle etkileyici bir dinleme deneyimi sunuyor. 360 Audio özelliğiyle de kendinizi müziğin içinde hissedeceksiniz.

Samsung Galaxy Buds3 Pro, Gümüş, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı Beyaz

6. Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı Beyaz

Çocuk odası düzenini sağlamak için ideal bir seçenek! Bu çok amaçlı oyuncak dolabı, geniş iç hacmi ve kullanışlı raflarıyla oyuncakları düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur.

Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı Beyaz

7. Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı 500 ml x 2 Adet

7. Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı 500 ml x 2 Adet

Bebeklerin hassas cildine özel olarak geliştirilmiş bu şampuan, nazik formülüyle temizlik sağlarken, cildi nemlendirir ve korur. İki adetlik paketiyle de uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı 500 ml x 2 Adet

8. Mango Kısa Gömlek Elbise

8. Mango Kısa Gömlek Elbise

Yazın ferahlığını ve şıklığını bir arada sunan bu Mango elbise, keten kumaşı ve rahat kesimiyle dikkat çekiyor. Yeşil rengiyle de enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Mango Kısa Gömlek Elbise

9. Bella Maison Diana Porselen 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Beyaz

9. Bella Maison Diana Porselen 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Beyaz

Kahvaltı sofralarınıza zarafet katın! Bu porselen kahvaltı takımı, şık tasarımı ve 6 kişilik kapasitesiyle özel kahvaltılarınız için ideal bir seçenek.

Bella Maison Diana Porselen 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Beyaz

10. Vogue 5582-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü

10. Vogue 5582-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü

Yazın şıklığınızı tamamlayacak bu Vogue güneş gözlüğü, modern tasarımı ve kaliteli camlarıyla dikkat çekiyor. Hem tarzınızı yansıtacak hem de gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak.

Vogue 5582-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık - 02 Butta Together

11. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık - 02 Butta Together

Bare With Me 626, Epic Ink 465, Buttermelt 599, Slick Click 533, Lip IV 489 TL! 

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık - 02 Butta Together

12. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Arındırıcı Vücut Peelingi - Liberty 300 gr

12. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Arındırıcı Vücut Peelingi - Liberty 300 gr

3 al 2 öde kampanyası devam ediyor!

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Arındırıcı Vücut Peelingi - Liberty 300 gr

13. Tamer Tanca Kadın Vegan Loafer Ayakkabı 817 0890 Bn Ayk Sk22/23

13. Tamer Tanca Kadın Vegan Loafer Ayakkabı 817 0890 Bn Ayk Sk22/23

Sepette %70 e varan son indirim!

Tamer Tanca Kadın Vegan Loafer Ayakkabı 817 0890 Bn Ayk Sk22/23

14. Vans Wm Ward Kadın Ls Ayakkabı

14. Vans Wm Ward Kadın Ls Ayakkabı

Ramazana Özel 2000 TL ye 750 TL indirim!

Vans Wm Ward Kadın Ls Ayakkabı

Keşfet ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
trend-arrow
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler arrow-right-white
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
article/facebook-white article/twitter-white article/whatsapp-white article/telegram-white article/google-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
note
En Yeni İçerikler!
TV Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Magazin Seren Serengil, Tanyeli Vefat Etmeden Önce Kendisiyle Yaptığı Mesajlaşmayı Yayınladı
Onedio Özel Şöyle Bir Dizi Gelse de Yeni Bölümlerini Kıvranarak Beklesek Diyenler Hazır Olsun: Eşref Rüya Başlıyor!
Gündem Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi