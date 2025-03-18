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Size Eski Bayramların Tatlılığını Hatırlatacak En Güzel Bayram Şekerleri ve Çikolataları

etiket Size Eski Bayramların Tatlılığını Hatırlatacak En Güzel Bayram Şekerleri ve Çikolataları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 10:14

Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, neşeyi ve tatlı hatıraları paylaştığımız özel zamanlardır. Bu özel günlerde, geleneksel lezzetler ve tatlı ikramlar, bayram coşkusunu daha da artırır. İşte size, eski bayramların tatlılığını hatırlatacak en güzel bayram şekerleri ve çikolataları...

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Ece Define İkramlık Çikolatalı Fındık 458g

1. Ece Define İkramlık Çikolatalı Fındık 458g

İçerisindeki bütün fındıklar ile eşsiz bir lezzet sunar, ikramlık olarak gelen misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz, çocuklarınızın da severek yiyeceği bu çikolatalar bayram sevincinizi katlayacaktır.

Ece Define İkramlık Çikolatalı Fındık 458g

2. Ferrero Rocher 16'lı, 200 gr

2. Ferrero Rocher 16'lı, 200 gr

İncecik gofret yaprakları, leziz fındık kreması ve çıtır fındık parçacıklarıyla kaplı bu eşsiz lezzet, bayram sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, altın rengi ambalajı ve zarif sunumuyla, sevdiklerinize unutulmaz bir tat deneyimi yaşatacaksınız, bu çikolata, bayram ziyaretlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz en özel ikramlardan biri.

Ferrero Rocher 16'lı, 200 gr

İndirimli bayramlık setleri merak ediyorsanız buraya tıklayın

3. Ülker Bayram Keyfi Çikolata & Kahve Paketi

3. Ülker Bayram Keyfi Çikolata & Kahve Paketi

Bayram ziyaretlerinde hem çikolata hem de kahve ikram etmek isteyenler için ideal bir seçenek, Ülker'in en sevilen çikolataları ve özenle çekilmiş kahve çekirdekleri, bu pakette bir araya geliyor, sevdiklerinizle keyifli sohbetler eşliğinde bu lezzetli ikramların tadını çıkarabilirsiniz.

Ülker Bayram Keyfi Çikolata & Kahve Paketi

İndirimli bayramlık setleri merak ediyorsanız buraya tıklayın

4. Ferrero Raffaello Çikolata 15'li, 150gr

4. Ferrero Raffaello Çikolata 15'li, 150gr

Hindistan cevizi kaplı, içindeki beyaz krema ve badem ile eşsiz bir lezzet sunar, hafif ve ferahlatıcı tadıyla, bayramda tatlı bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir seçim, Raffaello'nun zarif beyaz ambalajı, bayram sofralarınıza şıklık katacak.

Ferrero Raffaello Çikolata 15'li, 150gr

5. Elit Bohem Karışık Madlen Çikolata 400g

5. Elit Bohem Karışık Madlen Çikolata 400g

Sütlü, bitter ve beyaz çikolata çeşitlerinin bir arada bulunduğu bu madlenler, her zevke hitap ediyor, özenle hazırlanan bu çikolatalar, bayram ziyaretlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve lezzetli bir ikram, Elit'in kalitesiyle hazırlanan bu çikolatalar, bayram sofralarınızı tatlandıracak.

Elit Bohem Karışık Madlen Çikolata 400g

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6. Elit Gourmet Çikolata Collection Truffle 165 g

6. Elit Gourmet Çikolata Collection Truffle 165 g

Farklı lezzetlerdeki trüf çikolatalar, bayramda kendinizi şımartmak için harika bir seçenek, yoğun çikolata tadı ve yumuşak dokusuyla, trüf severlerin vazgeçilmezi olacak, şık kutusuyla, sevdiklerinize hediye olarak da sunabilirsiniz.

Elit Gourmet Çikolata Collection Truffle 165 g

7. Melodi 1957 Serisi Spesiyal Pralin Çikolata 355g

7. Melodi 1957 Serisi Spesiyal Pralin Çikolata 355g

Geleneksel ve modern lezzetlerin harmanlandığı bu pralinler, bayram sofralarınıza nostaljik bir hava katacak, Melodi'nin ustalıkla hazırladığı bu çikolatalar, farklı dolgularıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak, özel tasarımıyla dikkat çeken bu çikolatalar, bayramda sevdiklerinize sunabileceğiniz en özel ikramlardan biri.

Melodi 1957 Serisi Spesiyal Pralin Çikolata 355g

İndirimli bayramlık setleri merak ediyorsanız buraya tıklayın

8. Olips Şeker Limon ve Portakal Aromalı 1 Kg

8. Olips Şeker Limon ve Portakal Aromalı 1 Kg

Ferahlatan limon ve portakal aromalarıyla, bayramda içinizi serinletecek, büyük boy ambalajıyla, kalabalık bayram ziyaretlerinde bile herkese yetecek kadar şeker sunar, çocukların da severek tüketeceği bu şekerler, bayram neşenizi artıracak.

Olips Şeker Limon ve Portakal Aromalı 1 Kg

9. Kent Şeker Meybon Mini Meyveli 504 Gr

9. Kent Şeker Meybon Mini Meyveli 504 Gr

Çeşit çeşit meyve aromalarıyla, bayramda renkli ve eğlenceli bir tat deneyimi yaşatacak, mini boyu sayesinde, çocukların kolayca tüketebileceği bu şekerler, bayram neşenize neşe katacak, Kent'in kalitesiyle hazırlanan bu şekerler, bayram sofralarınızı renklendirecek.

Kent Şeker Meybon Mini Meyveli 504 Gr

İndirimli bayramlık setleri merak ediyorsanız buraya tıklayın

10. Elit Çikolata Chocoeggy Yumurta Çikolata 500G Glutensiz

10. Elit Çikolata Chocoeggy Yumurta Çikolata 500G Glutensiz

Glutensiz içeriğiyle, hassas bünyeli misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bir seçenek, yumurta şeklindeki tasarımıyla, özellikle çocukların ilgisini çekecek, Elit'in lezzetli çikolatasıyla hazırlanan bu yumurtalar, bayramda tatlı bir sürpriz olacak.

Elit Çikolata Chocoeggy Yumurta Çikolata 500G Glutensiz

Daha fazla şeker ve çikolata için buraya tıklayın

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11. Kahve Dünyası Draje Bitter Portakal 120 gr

11. Kahve Dünyası Draje Bitter Portakal 120 gr

Bitter çikolatanın yoğun tadı ve portakalın ferahlatıcı aroması, bu drajelerde mükemmel bir uyum yakalıyor, Kahve Dünyası'nın özenle seçilmiş malzemeleriyle hazırlanan bu drajeler, bayramda kahve keyfinize eşlik edecek, şık ambalajıyla, sevdiklerinize hediye olarak da sunabilirsiniz.

Kahve Dünyası Draje Bitter Portakal 120 gr

Daha fazla şeker ve çikolata için buraya tıklayın

12. Melodi Çikolata Prestij Melodi Atölye Serisi - Hediye Çikolata

12. Melodi Çikolata Prestij Melodi Atölye Serisi - Hediye Çikolata

Melodi'nin ustalıkla hazırladığı özel seri çikolatalar, bayramda sevdiklerinize unutulmaz bir hediye sunmak için ideal, farklı lezzetlerdeki çikolataların bir arada bulunduğu bu özel seri, her zevke hitap ediyor, zarif tasarımı ve şık kutusuyla, bayramda sevdiklerinizi mutlu edecek.

Melodi Çikolata Prestij Melodi Atölye Serisi - Hediye Çikolata

Daha fazla şeker ve çikolata için buraya tıklayın

13. Bonus: Şölen Ozmo Mini Eggs 1 kg

13. Bonus: Şölen Ozmo Mini Eggs 1 kg

Şölen Ozmo Mini Eggs 1 kg, bayram sofralarınıza renk ve neşe katacak eğlenceli bir seçenek. Çikolata kaplı minik yumurta şeklindeki bu lezzetler, özellikle çocukların favorisi olacak. Yoğun sütlü çikolata tadı ve çıtır dokusuyla, bayram ziyaretlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz keyifli bir ikram. 

Şölen Ozmo Mini Eggs 1 kg

Daha fazla şeker ve çikolata için buraya tıklayın

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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