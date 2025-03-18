Size Eski Bayramların Tatlılığını Hatırlatacak En Güzel Bayram Şekerleri ve Çikolataları
Size Eski Bayramların Tatlılığını Hatırlatacak En Güzel Bayram Şekerleri ve Çikolataları
Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, neşeyi ve tatlı hatıraları paylaştığımız özel zamanlardır. Bu özel günlerde, geleneksel lezzetler ve tatlı ikramlar, bayram coşkusunu daha da artırır. İşte size, eski bayramların tatlılığını hatırlatacak en güzel bayram şekerleri ve çikolataları...
Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Ece Define İkramlık Çikolatalı Fındık 458g
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2. Ferrero Rocher 16'lı, 200 gr
3. Ülker Bayram Keyfi Çikolata & Kahve Paketi
4. Ferrero Raffaello Çikolata 15'li, 150gr
5. Elit Bohem Karışık Madlen Çikolata 400g
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6. Elit Gourmet Çikolata Collection Truffle 165 g
7. Melodi 1957 Serisi Spesiyal Pralin Çikolata 355g
8. Olips Şeker Limon ve Portakal Aromalı 1 Kg
9. Kent Şeker Meybon Mini Meyveli 504 Gr
10. Elit Çikolata Chocoeggy Yumurta Çikolata 500G Glutensiz
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11. Kahve Dünyası Draje Bitter Portakal 120 gr
12. Melodi Çikolata Prestij Melodi Atölye Serisi - Hediye Çikolata
13. Bonus: Şölen Ozmo Mini Eggs 1 kg
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