Bugün İndirimde Neler Var? En Güzel Lego Setlerinden Casio'nun Saatlerine 25 Mart 2025 Günün Fırsatları
25 Mart 2025 tarihinde alışveriş severler için muhteşem fırsatlar var! Bugünün indirimlerinde en dikkat çeken ürünler arasında en popüler Lego setleri ve Casio'nun zarif saatleri yer alıyor. İster çocuklarınıza sürpriz yapmak, isterse şıklığınıza şıklık katmak isteyin, bu fırsatları kaçırmayın! İndirimler sadece bugün için geçerli, acele edin!
Bu içerik 25.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Samsung HW-B650D/TK Soundbar (2024)
2. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro EU Hava Temizleyici, HEPA Filtre, OLED Ekran, 27.5 x 27.5 x 68 cm, Beyaz
3. Microsoft Xbox Wireless Controller Siyah, 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili)
4. LEGO Disney Stiç 43249-9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Dondurma Külahlı İnşa Edilebilen Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (730 Parça)
5. L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah
6. Penti Pembe Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen
7. Thermoad Granit Wok Tava - 28 Cm
8. Casio LTP-V001L-1BUDF Standart Kadın Kol Saati
9. L'Oreal Paris Lumi Blush Likit Allık - 625 Glowy Gold Pink
10. Embeauty Kolajen Ve Keratin Saç Dökülmesine Karşı Hızlı Sac Uzatan Dolgunlaştırıcı Onarıcı Besleyici Şampuan
11. Çocuk Akademi Şimdi Cırt Cırt Ile Konuşma Vakti Etkinlik Kitabı
12. Rexona Clinical Protection Kadın Sprey Deodorant Confidence 96 Saat Koruma 150 ml X2
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın