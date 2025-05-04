Bugün İndirimde Neler Var? Apple 10. Nesil iPad'den Fissler Düdüklü Tencereye 4 Mayıs 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... Teknoloji dünyasının devi Apple'ın 10. nesil iPad'i, bugünün indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca, mutfakta kalite ve kullanım kolaylığı arayanlar için Fissler markasının düdüklü tenceresi de indirimde. Bu üstün kaliteli tencere, yemek yapmayı hızlandırırken, lezzeti de artırıyor. Bugünün fırsatlarından yararlanmak için acele edin!
Bu içerik 04.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Evde spor yapmayı kolaylaştıran Walke W-Fit Koşu Bandı, Amazon’da indirimde! 🏃♂️
2. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için Tefal Titanyum 6X Tava, Amazon’da indirimli fiyatıyla sizi bekliyor! 🍳
3. Amazon’da Apple’ın 2022 model 10.9 inç iPad’i indirimde!
4. Mutfakta zaman kazanmak isteyenler için Instant Pot Akıllı Pişirici Amazon’da indirimli! 🍲
5. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanlar, Calvin Klein’in bu muhteşem omuz çantası Amazon’da indirimde! 👜
6. Evde pürüzsüz bir cilt isteyenler, Philips Lumea BRI921/00 Hepsiburada’da indirimde! 🪒
7. Mutfakta zaman kazanmak isteyenler, Fissler Vitaquick Premium 6 litrelik düdüklü tencere Hepsiburada’da indirimli! 🍲
8. Sofralarınıza şıklık katacak Güral Porselen Nesrin 24 Parça Yemek Seti, Hepsiburada’da indirimde! 🍽️
9. Kendinize keyifli bir hobi mi arıyorsunuz? LEGO Botanicals Krizantem Yapım Seti Hepsiburada’da indirimli! 🌸 ca
10. Trendyol'da YSL Beauty ürünlerinde indirim var!
11. Trendyol'da Armani Beauty ürünlerindeki indirimi kaçırmayın!
12.
13. Trendyol indirimlerinde bugün Prada ürünleri de var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın