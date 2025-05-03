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3 Mayıs Marka Aktüeli! Fissler, Samsung, Crocs: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 3 Mayıs Marka Aktüeli! Fissler, Samsung, Crocs: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 08:01

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Adidas, Fissler, Stanley, Philips, Samsung, Bosch, Crocs, Kumtel, Tefal, Sage gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 02.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

75 lt hazneye ve 7 lt çöp haznesine sahip olan otomatik kedi tuvaleti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Ürün yanında hediye olarak 3 rülo (45 adet) çöp torbası ve 3 adet Deo pack ile birlikte gelmektedir. Ayrıca evcil dostunuzun ayaklarına yapışan kumlar içinde elekli kedi kumu paspası kutu içeriğinde bulunmaktadır.

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

'Kullanımı çok basit. Ürün kurulu halde geliyor. Benim 3 kedim var korkmadan girdiler. Ürünün temizlemesi hızlı ve sessiz çalışıyor tek tuşla kirli kumu temizden ayırıyor bu çok güzel bir özellik atık kutusu hemen dolmuyor. Alacak olanlara tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2.3 litre kapasiteli Stanley termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Ağzı geniş olduğu için içini doldurması-dökmesi ve boşalınca içini temizlemesi çok kolay olan paslanmaz çelik, ömürlük bir termos.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

'Bu termosu alınca evdeki diğer termosları kaldırın atın. Termosu alır almaz bizzat test ettim. Sıcak su 3 gün kaynar su olarak, 4. gün ise içilebilir sıcaklıkta suyu muhafaza etti. 5. Gün ne olurdu bilmiyorum benim için 1 gün yeterli sıcak su için. Muhteşem bir ürün alacak arkadaşlara tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Samsung Türkiye garantili, 128 GB depolama alanına sahip olan Samsung tablet, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

'Öğrenciyim, ekstra işlerle ve hobilerle uğraşıyorum. Journal tutuyorum. Dijital çizim yapıyorum kitap okuyorum oyun da oynuyorum. Söylemeliyim ki çok keyifli bir cihaz. Her şeyim burada ve yanımda fazla ağırlık taşımıyorum resmen elim ayağım oldu. Eğer almayı düşünüyorsanız alın ben çok beğendim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Walke W-Fit Uzaktan Kumandalı Katlanabilir Koşu Bandı

Walke W-Fit Uzaktan Kumandalı Katlanabilir Koşu Bandı

Uzaktan kumandalı koşu bandı %45 indirimi ile, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Walke W-Fit Uzaktan Kumandalı Katlanabilir Koşu Bandı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Kumtel LX-7021 Hotplate İkili Elektrikli Ocak

Kumtel LX-7021 Hotplate İkili Elektrikli Ocak

Uzun ömürlü ev tipi ocak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Kumtel LX-7021 Hotplate İkili Elektrikli Ocak

'İş yerimde öğlen yemeklerini ısıtmak, sabah kahvaltıda yumurta haşlamak, kırmak gibi basit işler için satın aldım. Çok memnunum hızlı ısınıyor, fiyat performansı da çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Philips Atlas Tavan Vantilatörlü Armatür

Philips Atlas Tavan Vantilatörlü Armatür

Kumandalı tavan fanı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Philips Atlas Tavan Vantilatörlü Armatür

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Adidas VL COURT 3.0 Kadın Spor Ayakkabı

Adidas VL COURT 3.0 Kadın Spor Ayakkabı

36-42 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas VL COURT 3.0 Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Ön filtre, aktif karbon filtre, HEPA13 filtre ve antibakteriyel filtreye sahip olan Bosch hava temizleyici, Günün Fırsat ürünleri arasında!

125 m² büyüklüğe kadar olan odalarda havayı filtrelemek için idealdir.,

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Crocs Classic Unisex Terlik

Crocs Classic Unisex Terlik

36-47 arası numarası bulunan Crocs terlik, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Crocs Classic Unisex Terlik

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Instant Pot Pro Crisp ve AirFryer

Instant Pot Pro Crisp ve AirFryer

Her şeyi yapan ve basit gösteren tencere, Günün Fırsat ürünleri arasında!

11'i 1 arada düdüklü tencere, sıcak hava fritözü, yavaş pişirici, buharlı pişirici, yemek ısıtıcı, sous vide, kavurma makinesi, mini fırın, kızartma makinesi ve dehidratör.

Instant Pot Pro Crisp ve AirFryer

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tefal Titanyum 1X Simple Cook 28 cm Wok Tava

Tefal Titanyum 1X Simple Cook 28 cm Wok Tava

100% güvenli yapışmaz kaplamaya sahip olan Tefal tava, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tefal Titanyum 28 cm Wok Tava

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

Düdüklü tencerelerin şahı Fissler, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Sage SES878 BSS The Barista Pro Espresso Makinesi

Sage SES878 BSS The Barista Pro Espresso Makinesi

Çekirdekli kahve makineleri arasında en çok satan Sage marka ürün, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Sadece 3 saniyede ısınır!

Sage SES878 BSS The Barista Pro Espresso Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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