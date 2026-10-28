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Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
28.10.2026 - 12:24
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Fissler tencereden Stanley termosa, Maxi-Cosi oto koltuğundaki Premium indiriminden Kiko Milano ve Züber kampanyalarına kadar günün en avantajlı tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 28.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Fissler Vitaquick Edition 6 litre düdüklü tencere 13.999,00 TL'den 12.767,33 TL'ye düştü!

Fissler Vitaquick Edition 6 litre düdüklü tencere 13.999,00 TL'den 12.767,33 TL'ye düştü!

Yemekleri besin değerini kaybetmeden hızlı, lezzetli ve güvenle pişiren üstün Alman teknolojisine sahip paslanmaz çelik tencere %9 indirim fırsatıyla satışta.

Fissler Vitaquick Edition 6 Litre Düdüklü Tencere

adidas Terrex Tracefinder J unisex çocuk spor ayakkabı 2.583,24 TL'den 2.308,19 TL'ye düştü!

adidas Terrex Tracefinder J unisex çocuk spor ayakkabı 2.583,24 TL'den 2.308,19 TL'ye düştü!

Açık hava maceralarında ve günlük kullanımda güçlü zemin tutuşu, darbe emici yastıklaması ve dayanıklı sayasıyla öne çıkan model Erken Kasım fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

adidas TERREX TRACEFINDER J Düşük Bilekli Çocuk Spor Ayakkabı

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0,89 litre termos 2.340,00 TL'den 1.899,00 TL'ye düştü!

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0,89 litre termos 2.340,00 TL'den 1.899,00 TL'ye düştü!

Kolay taşıma sapı, çift cidarlı paslanmaz çelik yalıtımı ve şık krem rengiyle içecekleri gün boyu buz gibi tutan popüler termos %19 indirimde.

STANLEY IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 Litre Krem Pipetli Termos

ttec Vox Mini M MagSafe uyumlu kablosuz hoparlör 1.499 TL yerine net 1.099,00 TL!

ttec Vox Mini M MagSafe uyumlu kablosuz hoparlör 1.499 TL yerine net 1.099,00 TL!

Telefonun arkasına güçlü mıknatısıyla yapışabilen MagSafe uyumlu kompakt gövdesi, kristal netliğinde ses performansı ve şık gri tasarımıyla müzik her an yanınızda.

ttec Vox Mini M MagSafe Uyumlu Bluetooth Hoparlör Gri

Afra Elite Serisi kadın pike bornoz ikili alımda adet başına 1.700 TL'den 1.275 TL'ye düşüyor!

Afra Elite Serisi kadın pike bornoz ikili alımda adet başına 1.700 TL'den 1.275 TL'ye düşüyor!

Hafif ve nefes alan özel pike dokusu, yüksek su emiciliği ve zarif pudra tonuyla banyo sonrası konforu artıran bornoz, 2 ve üzeri alımlarda sepette avantajlı fiyata iniyor.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Pudra

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Maxi-Cosi Emerald 360 Pro bebek oto koltuğu 42.000 TL yerine Premium ile 24.990 TL!

Maxi-Cosi Emerald 360 Pro bebek oto koltuğu 42.000 TL yerine Premium ile 24.990 TL!

Dünyanın ilk kızaklı ve araç dışına doğru kayabilen Isofix'li SlideTech teknolojisi, 360 derece dönebilen yapısı ve 0-36 kg kullanım aralığıyla ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran koltuk indirimde.

Maxi-Cosi Emerald 360 Pro I-Size 0-36 kg Dönebilir Bebek Oto Koltuğu

Puffy Danish Threefy çift kişilik kahverengi uyku seti Premium ile 2.549,92 TL!

Puffy Danish Threefy çift kişilik kahverengi uyku seti Premium ile 2.549,92 TL!

Yumuşacık dokusu, kış aylarına sıcaklık katan kahverengi tonu ve eksiksiz içeriğiyle yatak odalarına konfor getiren çift kişilik set 2.999,90 TL yerine Premium avantajıyla satışta.

Puffy Danish Çift Kişilik Threefy Uyku Seti Kahverengi

VOID Studios Minimal Logo Premium uzun kollu tişört 1.099 TL'den 899,00 TL'ye düştü!

VOID Studios Minimal Logo Premium uzun kollu tişört 1.099 TL'den 899,00 TL'ye düştü!

Kaliteli pamuk kumaşıyla sonbahar kombinlerini tamamlayan modern sokak stili parçası indirimde.

VOID Studios Minimal Logo Premium Raglan Long Sleeve

Los Ojos x Melodi bordo İspanyol paça jarse pantolon Premium ile net 722,08 TL!

Los Ojos x Melodi bordo İspanyol paça jarse pantolon Premium ile net 722,08 TL!

Vücudu toparlayan esnek jarse dokusu, bacak boyunu uzun gösteren flared kesimi ve sezonun trend bordo tonuyla 849,50 TL yerine Premium üyelerine özel fiyatta.

Los Ojos x Melodi Bordo İspanyol Paça Jarse Pantolon

Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie aromalı protein tozu 919 TL'den 549,00 TL'ye düştü!

Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie aromalı protein tozu 919 TL'den 549,00 TL'ye düştü!

Günlük protein ihtiyacını pratik ve lezzetli şekilde karşılayan %80 protein oranına sahip yeni formül, nefis çikolatalı kek aromasıyla %40 lansman indiriminde.

Proteinocean Protein Fusion 80 Chocolate Brownie 400 g

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Kiko Milano Erken Kasım kampanyasında net %30 indirim, 400 TL sepet kuponu ve KIKO150 kodu!

Kiko Milano Erken Kasım kampanyasında net %30 indirim, 400 TL sepet kuponu ve KIKO150 kodu!

Tüm makyaj favorilerinde net %30 indirime ek 1.500 TL üzerine 400 TL sepet avantajı sunulurken, ilk 500 siparişte geçerli KIKO150 koduyla ekstra kazanç sağlanıyor.

Kiko Milano Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

Züber Erken Kasım: %50'ye varan indirimler ve 300 TL'ye varan kupon fırsatı!

Züber Erken Kasım: %50'ye varan indirimler ve 300 TL'ye varan kupon fırsatı!

İndirime ek 750 TL'ye 75 TL, 1.500 TL'ye 200 TL ve 2.000 TL üzerine 300 TL kupon avantajı başladı.

Züber Sağlıklı Atıştırmalık ve Çikolata Koleksiyonu

Penti tüm kategorilerde '2 Al 1 Öde' rahatlığıyla sepetleri dolduruyor!

Penti tüm kategorilerde '2 Al 1 Öde' rahatlığıyla sepetleri dolduruyor!

İç giyimden pijama takımlarına, çoraplardan kışlık ev giyim aksesuarlarına kadar aradığınız tüm parçalarda her iki üründen biri hediye geliyor.

Penti Kadın, Erkek ve Çocuk Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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