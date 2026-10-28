Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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Fissler tencereden Stanley termosa, Maxi-Cosi oto koltuğundaki Premium indiriminden Kiko Milano ve Züber kampanyalarına kadar günün en avantajlı tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 28.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fissler Vitaquick Edition 6 litre düdüklü tencere 13.999,00 TL'den 12.767,33 TL'ye düştü!
adidas Terrex Tracefinder J unisex çocuk spor ayakkabı 2.583,24 TL'den 2.308,19 TL'ye düştü!
Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0,89 litre termos 2.340,00 TL'den 1.899,00 TL'ye düştü!
ttec Vox Mini M MagSafe uyumlu kablosuz hoparlör 1.499 TL yerine net 1.099,00 TL!
Afra Elite Serisi kadın pike bornoz ikili alımda adet başına 1.700 TL'den 1.275 TL'ye düşüyor!
Maxi-Cosi Emerald 360 Pro bebek oto koltuğu 42.000 TL yerine Premium ile 24.990 TL!
Puffy Danish Threefy çift kişilik kahverengi uyku seti Premium ile 2.549,92 TL!
VOID Studios Minimal Logo Premium uzun kollu tişört 1.099 TL'den 899,00 TL'ye düştü!
Los Ojos x Melodi bordo İspanyol paça jarse pantolon Premium ile net 722,08 TL!
Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie aromalı protein tozu 919 TL'den 549,00 TL'ye düştü!
Kiko Milano Erken Kasım kampanyasında net %30 indirim, 400 TL sepet kuponu ve KIKO150 kodu!
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