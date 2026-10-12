Bugün İndirimde Neler Var? 12 Ekim 2026 Günün Fırsatları
Filtre ve çekirdek kahve indirimlerinden sonbahar gardırobunu tamamlayan ceket ve sweatshirt modellerine, sağlıklı atıştırmalıklardan mutfak düzenleyicilerine ve KIKO makyaj fırsatlarına kadar zengin bir indirim listesiyle başlıyoruz! Tchibo filtre kahve makinesindeki büyük düşüşten Levi's cekete, adidas Samba OG sepet avantajından KIKO Milano kampanyasına kadar günün en cazip fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 12.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Tchibo Let's Brew Elegant filtre kahve makinesi %33 indirimle 4.499,00 TL yerine net 2.999,00 TL!
Levi's Original Trucker kadın ceket mont son 365 günün en düşüğü net 2.006,16 TL!
Julius Meinl Jubiläum 500 g çekirdek kahve son 90 günün en düşüğü net 554,00 TL!
Wefood şeker ilavesiz sade %100 fıstık ezmesi 300 g sepette indirimle net 279,24 TL!
U.S. Polo Assn. erkek yarım fermuarlı haki polar sweatshirt sepete özel net 647,98 TL!
Zuri Design 6'lı hava geçirmez cam saklama kabı seti 140 cc net 299,00 TL!
Miniso Powerpuff Girls lisanslı Buttercup pipetli matara %40 indirimle net 749,99 TL!
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Vamos modal kumaş oversize gömlek %20 indirimle 690,00 TL yerine net 552,00 TL!
GAP erkek beyaz logolu fermuarlı sweatshirt sepette net %30 indirimle 1.749,99 TL!
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