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10 - 16 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 10 - 16 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.10.2026 - 17:59
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10 - 16 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Altınbaş Klasik Çay 500 g 215 TL

Çaykur Altınbaş Klasik Çay 500 g 215 TL

  • Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 57,50 TL

  • Pepsi Kola Gazlı İçecek 2,5 L 67,50 TL

  • Fruko Gazoz Gazlı İçecek 2,5 L 53,50 TL

  • Lipton Tropikal Meyve Aromalı Buzlu Çay 2 L 59,50 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 69,75 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 499 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantı 500 g 119,50 TL

  • Filiz Makarna 500 g 29,50 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg 134,50 TL

  • Pakmaya Kuru Maya 100 g 47,50 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Nar / Doğuş / Bor Toz Şeker 3 kg 149,50 TL

  • Torku Favorimo Sade Kek 20x30 g 120 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g 24 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 114 g 31,50 TL

  • Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 g 87,50 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 219,50 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 195 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 195 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 195 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg 379 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 219 TL

  • Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1,5 kg 99,50 TL

  • İçim / Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 269 TL

  • Torku Doğal Yoğurt 5 kg 269 TL

  • Sinangil Çeşitim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g 199,50 TL

  • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179,50 TL

  • Piliç Salam 850 g 102,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 g 122,50 TL

  • Uno Tam Buğday Unlu Tava Ekmek 450 g 70,50 TL

  • Uno Süper Tost Ekmeği 470 g 70,50 TL

  • Uno Çok Tahıllı Ekmek 450 g 70,50 TL

  • Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 g 259 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 g 215 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Bütün Antep Fıstıklı Çikolata 65 g 52,50 TL

  • Torku Bol Sütlü / Bitter Çikolata 60 g 39,50 TL

  • Torku Fındıklı Çikolata 60 g 39,50 TL

  • Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 12x30 g 99,50 TL

  • Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 800 g 229 TL

  • Heinz Ketçap 700 g 109 TL

  • Heinz Mayonez 505 g 129 TL

  • Nescafé Klasik 200 g 229 TL

  • Nescafé Gold 100 g 199 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 345 TL

Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml 65 TL

Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml 65 TL

  • Nescafé Gold Kahve 100 g 199,50 TL

  • Nescafé Klasik Kahve 100 g 149 TL

  • Nescafé Gold Kahve 2 g 10,50 TL

  • Nescafé Kahve Çeşitleri 12 TL

  • Nestlé Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g 99,50 TL

  • Nescafé Kahve 10'lu Paket Çeşitleri 99 TL

  • Nestlé Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 31,5 g 22 TL

  • Nestlé Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 g 14 TL

  • Nestlé Kitkat Chunky Sütlü Çikolatalı Gofret 4x38 g 79,50 TL

  • Polo Naneli Sert Şeker 34 g 15,50 TL

Starbucks Filtre Kahve 200 g (Colombia / House Blend) 375 TL

Starbucks Filtre Kahve 200 g (Colombia / House Blend) 375 TL

  • Nescafé Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 99 TL

  • Nescafé Kahve (Cappuccino 14 g / Mocha 17 g) 8,75 TL

  • Nescafé Gold Kahve 2 g 10,50 TL

  • Nescafé Klasik Kahve 100 g 149 TL

  • Nestlé Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g 99,50 TL

  • Nescafé Matinal Kahve 100 g 135 TL

  • Nescafé Gold Kahve 100 g 199,50 TL

  • Nescafé Kahve Çeşitleri 12 TL

  • Nescafé Kahve 10'lu Paket Çeşitleri 99 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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