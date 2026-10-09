10 - 16 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu
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10 - 16 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?
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Çaykur Altınbaş Klasik Çay 500 g 215 TL
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İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 195 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml 65 TL
Starbucks Filtre Kahve 200 g (Colombia / House Blend) 375 TL
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Tazenin Yıldızları
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