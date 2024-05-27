Buğra Gülsoy'un Bahar'daki Doğaçlama Sahne İtirafından Survivor'daki İfşaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Buğra Gülsoy'un Bahar'daki Doğaçlama Sahne İtirafından Survivor'daki İfşaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Mayıs Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da geriye kalan dokuz yarışmacıyla birlikte kıyasıya mücadele sürüyor. Finale sayılı haftalar kala dün akşamki bölümün ardından yayınlanan fragmanda, oyunun kazananı yanlışlıkla açıklandı! Kısa bir süre sonra hatanın fark edilmesiyle fragman hemen silindi.
2. Kızıl Goncalar'ın sezon finali yapmasıyla birlikte pazartesi akşamları TV ekranlarında büyük bir boşluk oluşmuştu. Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Yalan dizisi yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
3. Kısmetse Olur Aşkın Gücü iki sezon boyunca YouTube'da yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. İlk sezonun en sevilen yarışmacılarından olan Tuğçe ve Ozan çifti, bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam etmişti. Defalarca kez Ozan'ı affeden Tuğçe'nin ifşası ortalığı fena karıştırdı!
4. Yazın müjdecisi gibi gelen Aşk-ı Memnu'dan sonunda haber geldi! Dizinin başlama tarihi belli oldu.
5. 3 sezondur ekranlarda yer alan Yargı, 95. bölümüyle final kararı aldı. Sevilen dizinin final bölümü izleyicilerle beraber toplu bir şekilde izlenirken, Ilgaz ve Ceylin karakterlerinin öpüştüğü sahne gelince salonda alkış tufanı koptu.
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6. Show TV'nin son sürprizi olan Bahar dizisi en popüler diziler arasında yer almaya devam ederken, İbrahim Selim'e konuk olan Buğra Gülsoy, dizideki doğaçlama sahneler hakkında konuştu.
7. Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti. Büyük bir final etkinliği yapan Yargı'nın vedası çok konuşulurken, final bölümünün izleyiciler tarafından beğenilmemesi nedeniyle sosyal medyada tepkiler oluştu.
8. Survivor All Star'da büyük finale çok kısa bir zaman kaldı. Elemelerin hızlandığı yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu!
9. Sevilen dizi Yargı, 3 sezona sığdırdığı kocaman başarılarıyla birlikte 95. bölümde final yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finale özel davetin düzenlendiği dizinin son bölümünde dizinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısının çocukları da rol aldı.
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