Bu Yıl Turizm Dünyasında Neler Var? Seyahat Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken 10 Etkinlik
Bu Yıl Turizm Dünyasında Neler Var? Seyahat Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken 10 Etkinlik
Her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor. 2025 yılı da seyahat severler için birbirinden renkli ve unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor. İşte seyahat tutkunlarının kaçırmaması gereken 10 etkinlik:
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1. Rio Karnavalı
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2. Venedik Maskeli Balosu
3. Cherry Blossom Festivali
4. ASEAN Turizm Forumu
5. Vakantiesalon
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6. Edinburgh Fringe Festivali
7. Erzurum Kış Oyunları
8. EMITT 2025
9. Dünya Snowboard Kupası
10. Holi Festivali
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