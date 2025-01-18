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Bu Yıl Turizm Dünyasında Neler Var? Seyahat Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken 10 Etkinlik

etiket Bu Yıl Turizm Dünyasında Neler Var? Seyahat Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken 10 Etkinlik

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 18:01

Her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor. 2025 yılı da seyahat severler için birbirinden renkli ve unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor. İşte seyahat tutkunlarının kaçırmaması gereken 10 etkinlik:

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1. Rio Karnavalı

1. Rio Karnavalı

Dünyanın en ünlü karnavallarından biri olan Rio Karnavalı, Brezilya’nın ritmik ve enerjik ruhunu tüm görkemiyle yaşatıyor. Samba danslarının büyüsü, göz alıcı kostümler ve sokak partileriyle dolu bu festival, eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir fırsat. Copacabana Plajı’nda gün batımını izleyerek başladığınız bir günü, sabaha kadar süren partilerle taçlandırabilirsiniz.

Tarih: 28 Şubat - 4 Mart 2025

2. Venedik Maskeli Balosu

2. Venedik Maskeli Balosu

Masallar diyarından çıkmış gibi hissettiren Venedik, Maskeli Balosu ile tam bir zaman yolculuğu sunuyor. Zarif kostümler, ihtişamlı maskeler ve romantik gondol turları bu etkinliğin olmazsa olmazları. Kanallar boyunca düzenlenen gösteriler ve gizemli balolar, sizi başka bir dünyaya taşıyacak.

Tarih: 22 Şubat - 4 Mart 2025

3. Cherry Blossom Festivali

3. Cherry Blossom Festivali

Baharın müjdecisi olan kiraz çiçekleri, Japonya’nın parklarını ve bahçelerini pembe ve beyaz bir cennete dönüştürüyor. Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde düzenlenen bu festival, doğayla iç içe huzur dolu anlar yaşamak isteyenler için birebir. Kiraz çiçeklerinin altında yapılan piknikler, Japon kültürünün sıcaklığı ve misafirperverliğiyle birleşiyor.

Tarih: 20 Mart - 13 Nisan 2025

4. ASEAN Turizm Forumu

4. ASEAN Turizm Forumu

Kaliforniya'nın çöl atmosferinde gerçekleşen Coachella, sadece bir müzik festivali değil; aynı zamanda moda ve sanatın da buluşma noktası. Ünlü isimlerin sahne performansları, yaratıcı kostümler ve devasa sanat enstalasyonları, unutulmaz bir festival deneyimi sunuyor. Kamp alanında sabahlara kadar süren partiler ise macera severler için ideal.

Tarih: 11-13 Nisan ve 18-20 Nisan 2025

5. Vakantiesalon

5. Vakantiesalon

Münih’te düzenlenen Oktoberfest, dünyanın en büyük bira festivali olma unvanını koruyor. Bavyera kültürünü yakından tanıyabileceğiniz bu etkinlikte geleneksel kıyafetler, devasa bira çadırları ve canlı müzikler, keyifli bir atmosfer yaratıyor. Geleneksel lezzetler eşliğinde eğlenirken Alman misafirperverliğini de deneyimleyebilirsiniz.

Tarih: 20 Eylül - 5 Ekim 2025

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6. Edinburgh Fringe Festivali

6. Edinburgh Fringe Festivali

Dünyanın en büyük sanat festivali olan Edinburgh Fringe, tiyatrodan dansa, müzikten sokak sanatlarına kadar her türlü gösteriye ev sahipliği yapıyor. Şehrin tarihi sokaklarında dolaşırken, sanatın büyüsüyle kendinizi kaybedebilirsiniz. Hem klasik hem de yenilikçi performanslar izleyerek ruhunuzu sanatla besleyin.

Tarih: 1-25 Ağustos 2025

7. Erzurum Kış Oyunları

7. Erzurum Kış Oyunları

Kayak takımlarını hazırlayın! Erzurum, 2025'te kış sporlarının merkezi olacak. Palandöken'de düzenlenecek bu oyunlarda kayak, snowboard ve daha birçok spor dalında yarışmalar sizi bekliyor. Kışın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat!

Tarih: 6-12 Ocak 2025

8. EMITT 2025

8. EMITT 2025

Turizmin kalbi yine İstanbul'da atacak! EMITT 2025, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ve tatil severleri buluşturuyor. Sürdürülebilir turizmden teknolojiye, macera dolu tatillerden kültürel gezilere kadar her şey burada. Geleceğin tatil trendlerini keşfetmek ve ilham almak için valizlerinizi hazırlayın! İstanbul'un büyüleyici atmosferinde bu fuarı kaçırmak istemezsiniz.

Tarih: 5-7 Şubat 2025

9. Dünya Snowboard Kupası

9. Dünya Snowboard Kupası

Adrenalin sevenler için harika bir etkinlik! Dünya Snowboard Kupası, uluslararası katılımcıları Erzurum'da bir araya getiriyor. Kış sporlarının zirvesine tanık olun ve heyecan dolu yarışları izleyin.

Tarih: 1-3 Mart 2025

10. Holi Festivali

10. Holi Festivali

Renklerin festivali olarak bilinen Holi, Hindistan'ın en coşkulu etkinliklerinden biri. Dostluk, sevgi ve neşeyle kutlanan bu festival, renkli tozlar ve su savaşlarıyla dolu bir atmosfer sunuyor. Hint mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz ve geleneksel müziklerle dans edebileceğiniz bu festival, ruhunuzu yeniden canlandıracak.

Tarih: 14 Mart 2025

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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