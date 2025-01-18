Bu Yıl Turizm Dünyasında Neler Var? Seyahat Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken 10 Etkinlik

Dünyanın en ünlü karnavallarından biri olan Rio Karnavalı, Brezilya’nın ritmik ve enerjik ruhunu tüm görkemiyle yaşatıyor. Samba danslarının büyüsü, göz alıcı kostümler ve sokak partileriyle dolu bu festival, eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir fırsat. Copacabana Plajı’nda gün batımını izleyerek başladığınız bir günü, sabaha kadar süren partilerle taçlandırabilirsiniz.

Tarih: 28 Şubat - 4 Mart 2025