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Bu Yaz Senin Karşına Nasıl Biri Çıkacak?

etiket Bu Yaz Senin Karşına Nasıl Biri Çıkacak?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 23:01

Havalar ısınmaya başlarken içimiz kıpır kıpır olur, sosyalleşmek daha keyifli olur ve bir bakmışız ki karşımıza ummadığımız anda biri çıkmış! Bu yaz senin karşına nasıl biri çıkacak, öğrenmek ister misin?

Sorular hemen aşağıda.👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Söyle bakalım, ne kadardır yalnızsın?

3. Bu süreçte kimseyle flörtleştin mi diye sorsak?

4. Dating app kullanıyor musun?

5. İlk görüşte etkilenmen için karşındaki kişinin nasıl bir özelliği olmalı?

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6. Tatil alışkanlığın ne durumda? Sık sık tatile çıkar mısın?

7. Bir şekilde eline bir para geçti ve yaz tatili yapmaya karar verdin diyelim. Bu tatilin unutulmaz olması için ne gerekli sence?

8. Hazırlıklarını yaptın ve tatil lokasyonuna gittin diyelim. Akşamları seni nerede görürüz?

9. Son soruya geldik! Geçtiğimiz yaz neredeydin?

Dışa dönük ve maceraperest biri!

Bu yazın sana getireceği kişi, enerjisi yüksek ve her zaman yeni bir maceranın peşinde olan biri olacak! Senin gibi dışa dönük ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bu kişi, sana unutulmaz anlar yaşatacak. Karşına çıkacak kişi ile yaz tatilinin sıkıcı olması imkansız olacak diyebiliriz. İkinizin enerjisi bir araya geldiğinde, çevrenizdeki herkes bu pozitifliği hissedecek. Bizce bu yaz unutulmaz bir şeyler yaşanacak! 🤩

Zeki, kültürlü ve derin konuşmalardan hoşlanan biri!

Bu yaz seni bekleyen kişi ile aniden tanışacaksınız. Birden sohbet etmeye başlayacaksınız ve ne kadar çok ortak yönünüzün olduğunu çok kısa bir sürede anlayacaksın. Seni düşünmeye ve bakış açını genişletmeye teşvik edecek, sohbetleriyle aklını başından alacak biri bu. İkiniz bir araya geldiğinizde, dünya biraz daha ilginç, biraz daha renkli hale gelecek diye düşünüyoruz!

Sıcakkanlı ve samimi biri!

Bu yaz sıcak bir gülümseme ve açık kollarla seni karşılayacak biri var. İlk buluşmada bile sanki uzun zamandır tanıdığın biriyle sohbet ediyormuşsun gibi hissedeceksin. Konuşmalarınız saatler sürecek ve her anı tadını çıkaracaksınız. Tanışacağın kişi, hayatın basit zevklerine değer veren biri ve samimiyetiyle de kalbine dokunacak. Beklemede kal!

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