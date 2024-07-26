Bu Yaz Senin Karşına Nasıl Biri Çıkacak?
Bu Yaz Senin Karşına Nasıl Biri Çıkacak?
Havalar ısınmaya başlarken içimiz kıpır kıpır olur, sosyalleşmek daha keyifli olur ve bir bakmışız ki karşımıza ummadığımız anda biri çıkmış! Bu yaz senin karşına nasıl biri çıkacak, öğrenmek ister misin?
Sorular hemen aşağıda.👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
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2. Söyle bakalım, ne kadardır yalnızsın?
3. Bu süreçte kimseyle flörtleştin mi diye sorsak?
4. Dating app kullanıyor musun?
5. İlk görüşte etkilenmen için karşındaki kişinin nasıl bir özelliği olmalı?
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