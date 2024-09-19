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Bu Testte 2024’te Partnerinle Yapacağın En İlginç Aktiviteyi Söylüyoruz!

etiket Bu Testte 2024’te Partnerinle Yapacağın En İlginç Aktiviteyi Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 22:01

2024, birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz yepyeni maceralarla dolu bir yıl olabilir! Bu test, senin ve partnerinin birlikte yapacağı en ilginç aktiviteyi belirlemene yardımcı olacak.

Bakalım hangi aktivite sizin için ilginç bir deneyim olacak? 

Hazırsan başlayalım! 

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Birlikte zaman geçirmek için en çok nereyi tercih edersiniz?

3. Ortak bir hobi veya aktivite seçmek isterseniz hangisi olurdu?

4. Birlikte seyahat etmek için hangi destinasyon sizi heyecanlandırır?

5. Hangisi tam sizlik?

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6. Bir tema seç bakalım!

7. Peki aşağıdakilerden hangisi favori aktiviteniz olabilir?

8. Hangisi sizin birlikte gidebileceğiniz bir spor dalı?

9. Hadi bunlardan birini seç. Ama sadece kendini düşünerek seçme, partnerini de düşün.

10. Peki birlikte bir workshop'a gitseniz bu hangisi olurdu?

Doğa yürüyüşü!

Doğa yürüyüşü ve piknik yapmak, partnerinle keyifli ve rahatlatıcı bir zaman geçirmenin harika bir yoludur. Huzurlu bir ormanda yürüyüş yapabilir, temiz hava alabilir ve doğanın güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Ardından, rengarenk örtüler serip piknik yaparak leziz atıştırmalıklarınızı paylaşabilirsiniz. Doğayla iç içe olmak size hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyi gelecek! 😍

Dostlarınızla yemek pişirme partisi yapacaksınız!

Evde keyifli bir yemek pişirme partisi düzenleyin ve birlikte favori tariflerinizi hazırlayın! Sonrasında, sevdiklerinizle bir film maratonuna başlayabilirsiniz. Romantik komediler, aksiyon filmleri veya klasikler... Seçim sizin! Lezzetli yemeklerle dolu bir akşam ve keyifli bir film izlemek sizi hem eğlendirecek hem de birbirinize daha da yaklaştıracak.

Seramik atölyesine gideceksiniz!

Birlikte sanat atölyesi deneyimi yaşamak, yaratıcı enerjinizi bir araya getirmenin harika bir yoludur. Bir seramik atölyesinde çömlek yapabilir, birlikte resim yapabilir veya el sanatlarıyla uğraşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı serbest bırakın ve birlikte eğlenerek yeni şeyler keşfedin. Ortaya çıkan eserler hem anılarınızı süsleyecek hem de birbirinize olan bağınızı güçlendirecek.

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