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Bu Testin Sonunda Sevgiline Hazırlaman Gereken Akşam Yemeğini Söylüyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Sevgiline Hazırlaman Gereken Akşam Yemeğini Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 20:01

Akşam yemeği romantik bir buluşmanın, özel bir kutlamanın ya da sadece sevdiğin kişiyle keyifli bir an paylaşmanın en güzel yollarından biri! 🍽️💕 Ama ne pişireceğine karar vermek bazen zor olabiliyor. İşte tam da bu yüzden bu testi senin için hazırladık! Sorulara verdiğin cevaplara göre sevgiline hazırlaman gereken mükemmel yemeği söylüyoruz. Hazırsan, başlayalım!

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1. Sevgilin yemek konusunda nasıl biri?

2. Peki bu akşam yemeği için nasıl bir ortam hayal ediyorsun?

3. Sevgilinin en sevdiği içeceği sorsak?

4. Yemeğinde mutlaka olacak bir malzeme seçer misin?

5. Biraz tarzımızı değiştirelim! Sence sevgilin bir yemek olsaydı, hangi yemek olurdu?

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6. Sevgilin için çok seveceği bir çiçek seçer misin?

7. Mutluluk, kuşkusuz kendi içimizde ama ya sevgilin seni gün içinde nasıl mutlu ediyor?

8. Hadi tatlı konusunda fikrini alalım!

9. Müziksiz tabii ki olmaz! Lütfen bir de yemek yerken dinleyeceğiniz müzik tarzını seçer misin?

10. Son olarak sence hazırladığın yemeği gördükten sonra sevgilin ne der?

Baharatlı Tavuk Fajita!

Baharatlı Tavuk Fajita!

Sevgiline şahane bir sürpriz olacak! 

Malzemeler: 

  • 500 g tavuk göğsü (ince şeritler halinde doğranmış) 

  • 2 adet renkli dolmalık biber (kırmızı, sarı, yeşil, jülyen doğranmış) 

  • 1 adet büyük boy kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış) 

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ 

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 

  • 1 çay kaşığı kimyon 

  • 1 çay kaşığı tatlı toz paprika 

  • 1 çay kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı) 

  • Tuz ve karabiber 

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: 

Tavuk şeritlerini bir kaba alın, üzerine sıvı yağ, baharatlar (kırmızı toz biber, kimyon, paprika, pul biber, tuz ve karabiber), sarımsak ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlayın. 15 dakika marine edin. Biberleri ve soğanları ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve az tuz ile karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 200°C’ye ayarlayın. Büyük hazneye marine edilmiş tavukları, küçük hazneye ise biber ve soğan karışımını koyun. Tavuklar için 15-18 dakika, sebzeler için 10-12 dakika pişirme süresi uygun. Ara sıra karıştırarak eşit pişmesini sağlayın. Dilerseniz Tavuk Fajita'yı sunarken küçük sıcak tortilla ekmeklerine yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Çıtır Balık Fileto ve Poğaça!

Çıtır Balık Fileto ve Poğaça!

Hem balık hem poğaça, sevgilin lezzetten parmaklarını yiyecek!

Çıtır Balık Fileto 

Malzemeler: 

  • 300 gram balık fileto 

  • 1 su bardağı galeta unu 

  • 2 yemek kaşığı un 

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu 

  • 1 adet yumurta 

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı: 

Balık filetolarını ince uzun dilimler halinde kesin. Galeta ununu baharatlarla karıştırın. Balıkları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve balıkları sepete yerleştirin. 10-12 dakika kadar pişirin ve yanında tartar sosla sıcak servis edin.

Poğaça 

Malzemeler: 

  • 2 su bardağı un 

  • 1 çay bardağı yoğurt 

  • 1 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1 paket kabartma tozu 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • İç harcı için: Beyaz peynir ve maydanoz karışımı

Yapılışı: 

Un, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu bir kapta yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan küçük parçalar koparıp iç harcını koyarak kapatın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve poğaçaları yerleştirin. Üzerine isteğe bağlı yumurta sarısı sürebilir ve 10-12 dakika pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları!

Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları!

Çıtır çıtır hazırlanmış mantarlar ve yanındaki havuç çubukları, sevgilini kendinden geçirtecek! 

Peynir Dolgulu Çıtır Mantar 

Malzemeler: 

  • 10-12 adet büyük boy mantar 

  • 100 gram krem peynir 

  • 1 su bardağı galeta unu 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber 

Yapılışı: 

Mantarların saplarını çıkarın ve iç kısmını boşaltın. Boşalttığınız iç kısımları krem peynir ile doldurun. Ardından galeta ununu bir kaba alın, üzerine baharatları ekleyip harmanlayın. Doldurduğunuz mantarları hazırladığınız bu un karışımına bulayın. Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın, 180 derece 8-10 dakika ayarıyla pişirin.

Baharatlı Havuç Çubukları

Malzemeler: 

  • 3 adet büyük boy havuç 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu 

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

Havuçları ince çubuklar şeklinde doğrayın. Ardından zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın, boş hazneye havuçları alıp 10-12 dakika pişirin. Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan harika teknolojisi sayesinde, aynı anda farklı yemekler yapacak ve her birinde optimum lezzet elde edeceksiniz. Üstelik mutfağınızdaki koku derdi de ortadan kalkacak.

Afiyet olsun!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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