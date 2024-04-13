Bu Test Çocukların İngilizce Seviyesini Ölçüyor!
Bu Test Çocukların İngilizce Seviyesini Ölçüyor!
Çocuğunuzun İngilizce seviyesini merak ediyor musunuz? O halde çocuklar için hazırladığımız bu testte, çocuğunuzun ne kadar iyi İngilizce bildiğini söylüyor! 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Gökyüzü ne renktir?
2. Şu soruyu cevapla bakalım: Hangi hayvan 'miyav' sesi çıkarır?
3. Peki, hangisi 'ders çalışmak' anlamına gelir?
4. 'Hot' kelimesinin İngilizce zıt anlamlısı hangisidir?
5. Söyle bakalım, Nisan'dan sonra gelen ayın İngilizcesi ne?
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6. Peki bunu bilecek misin? En uzun hayvan hangisi?
7. Hangisi mutfakta bulunan eşyalardan biri değildir?
8. Son olarak, ayağımıza giydiğimiz şeylerin İngilizce karşılığı hangisi?
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