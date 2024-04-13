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Bu Test Çocukların İngilizce Seviyesini Ölçüyor!

Bu Test Çocukların İngilizce Seviyesini Ölçüyor!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 17:02

Çocuğunuzun İngilizce seviyesini merak ediyor musunuz? O halde çocuklar için hazırladığımız bu testte, çocuğunuzun ne kadar iyi İngilizce bildiğini söylüyor! 👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Gökyüzü ne renktir?

2. Şu soruyu cevapla bakalım: Hangi hayvan 'miyav' sesi çıkarır?

3. Peki, hangisi 'ders çalışmak' anlamına gelir?

4. 'Hot' kelimesinin İngilizce zıt anlamlısı hangisidir?

5. Söyle bakalım, Nisan'dan sonra gelen ayın İngilizcesi ne?

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6. Peki bunu bilecek misin? En uzun hayvan hangisi?

7. Hangisi mutfakta bulunan eşyalardan biri değildir?

8. Son olarak, ayağımıza giydiğimiz şeylerin İngilizce karşılığı hangisi?

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Çocuğun bu işi çözmüş!

Çocuğun İngilizce öğrenirken epey bir ilerleme kaydetmiş. Öğrenmesi gereken temel bilgilere gayet hakim ve kendini geliştirmeye de devam ediyor. Böyle giderse kısa zamanda İngilizceyi ana dilin gibi konuşur, bizden söylemesi!

Ha gayret, biraz daha çalışırsa olacak!

Çocuğun İngilizceyi gerçekten öğrenmek istiyor fakat bunun için biraz daha zaman ayırması gerek. Öncelikle temel bilgilerini tazelemeli ve sürekli tekrar yapmalı. Daha fazla kelime öğrenmek için farklı teknikler de deneyebilir. Onun başaramayacağı hiçbir şey yok!

Onun biraz daha çalışması gerek!

Çocuğun İngilizce öğrenmek istiyorsa doğru ve düzenli çalışması lazım. Verdiği yanıtlara göre bu konuda yeni bir çalışma planı yapmanız gerekiyor. Üzülme, temel bilgileri şöyle bir tazelerseniz devamında da çocuğunun kolayca öğrenebileceğinden eminiz!

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