Bu Test Çocukların İngilizce Seviyesini Ölçüyor!

Çocuğun İngilizceyi gerçekten öğrenmek istiyor fakat bunun için biraz daha zaman ayırması gerek. Öncelikle temel bilgilerini tazelemeli ve sürekli tekrar yapmalı. Daha fazla kelime öğrenmek için farklı teknikler de deneyebilir. Onun başaramayacağı hiçbir şey yok!